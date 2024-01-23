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天冷凌晨處理車禍拖吊車司機心肌梗塞倒地 身旁大園警CPR搶命

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名57歲陳姓男子，今凌晨協助處理車禍實施道路救援拖吊作業時突心肌梗塞昏倒，員警見狀立即上前實施CPR，幫助陳男恢復心跳。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名57歲陳姓男子，今凌晨協助處理車禍實施道路救援拖吊作業時突心肌梗塞昏倒，員警見狀立即上前實施CPR，幫助陳男恢復心跳。記者周嘉茹／翻攝

桃園市大園區一名57歲陳姓男子今凌晨協助處理車禍實施道路救援拖吊作業，疑似天冷氣溫驟降，突然心肌梗塞昏倒，一旁的員警見狀立即上前實施CPR，幫助陳男恢復心跳，及時將陳男從鬼門關前搶救回來。

大園警方今凌晨12點多獲報，民生南路有一輛廂型車自撞分隔島，員警獲報到場處理，現場僅有車損無人受傷，但車輛已無法行駛，駕駛表示當時他開車返回公司途中，因下雨影響視線，突然發現前方疑似有小動物的黑影閃過，急忙左閃才會撞上分隔島。

廂型車駕駛隨後自行通知拖吊業者前來移置車輛，警方也在現場協助交管引導車流，就在拖吊車到場將事故車吊上車後，原以為一切順利，眾人準備離開現場，拖吊車司機卻突然後仰倒地，員警見狀趕緊衝上前查看，發現57歲陳姓司機已無呼吸心跳，立即通報救護車到場救援。

員警在等候救護人員到場期間，先將司機扶至路邊並不斷對他實施CPR搶救，所幸司機不久後便恢復微弱的呼吸心跳，救護人員也剛好到場以電擊器材救援，初步研判陳男是因為氣溫驟降導致心肌梗塞，後續送往醫院治療，警方也通知陳男家屬到院陪同，令家屬相當感激。

桃園市大園區一名57歲陳姓男子，今凌晨協助處理車禍實施道路救援拖吊作業時，疑似天冷氣溫驟降，突然心肌梗塞昏倒。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名57歲陳姓男子，今凌晨協助處理車禍實施道路救援拖吊作業時，疑似天冷氣溫驟降，突然心肌梗塞昏倒。記者周嘉茹／翻攝
經過員警不斷實施CPR搶救，司機不久後恢復微弱的呼吸心跳，救護人員到場以電擊器材救援，後續送往醫院治療。記者周嘉茹／翻攝
經過員警不斷實施CPR搶救，司機不久後恢復微弱的呼吸心跳，救護人員到場以電擊器材救援，後續送往醫院治療。記者周嘉茹／翻攝

心肌梗塞 氣溫 CPR

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