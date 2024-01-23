獨／詭！高雄1家五口陳屍租屋處 3幼子頭上被套塑膠袋

28歲林姓男子和同齡袁姓妻子，前晚和3名稚齡兒子被發現陳屍高雄市出租套房，死亡時間超過1天，警方查出兩人經濟重擔大，懷疑因此發生憾事；據悉，員警入屋時，發現3名稚子頭上有被套上塑膠袋，由誰動手，體內是否有安眠、鎮靜藥物反應，因暫無法排除有人加工自殺可能，將是未來追查重點，全案定周四解剖複驗釐清。

高雄警新興分局中山派出所21日晚間10時39分接獲袁女同事報案，指袁女兩天沒上班，電話也沒接，擔心發生意外，她前往袁女租屋處敲門都無回應，只好報警。

警、消派人前往，按鈴均無人應門，破門進入聞到屍臭味，隨即發現林男、袁女及3歲、6歲、7歲3名稚齡幼兒，分別躺在床上及床旁，五人均明顯死亡；屋內門窗緊閉，無外力侵入跡象。

警方追查，林男本月20日上午曾開車載一家人，在旗津一帶自撞，整輛車起火燃燒，一家5口當時僅受輕傷，沒想到回家後傳出憾事，推測死亡時間應為車禍出院後至前晚10時警方報案前後。

據了解，當時員警入屋時，發現房內孩子頭部有被套塑膠袋，監視器顯示車禍當晚一家人回到租屋處後，妻小未再出門，僅林獨自外出，拎著一包物品返家，是否有關檢警一併調查。

袁女做過精品包買賣，林男是中油員工，兩人都有借貸紀錄；根據法院資料，袁女曾因還不出28萬餘元債務，被債務人聲請本票強制執行，住處也有多家融資公司、銀行信件。

檢警昨天上午相驗5人遺體，林男家屬一度哭癱，令人鼻酸，袁女家屬也神情哀戚，但仍不相信女兒會做這種事，對死因有意見。

檢警雖認為無外力介入，看不出其他跡象，5人體內有無安眠、鎮靜藥劑成分，是否有人為加工仍要釐清，決定周四解剖複驗，查出確切死因。

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