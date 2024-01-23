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影／高雄三民區能源科技工廠大火 延燒2小時殃及6家廠房

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區金山路一片四周全是住宅區的廠房，今天上午發生火警，某能源科技公司廠房疑起火，疑因廠房囤積電池，火勢一發不可收拾，延燒周遭廠房，2小時後才滅火，至少6家廠房遭波及，未傳出人員傷亡，起火原因仍待消防局調查。

這處廠房區在高雄市三民區金山路80巷、160巷、鼎新路90巷與金陵街內，四周全是大樓或透天樓房的住宅區，共有至少12家工廠或倉庫。

今天上午7時30分許，其中1家能源科技公司廠房突然冒火，濃煙火舌自廠房竄出，附近住戶趕緊向119求救，由於廠房堆置不少易燃物，火勢迅速延燒，濃煙在幾公里外的高速公路看的明顯。

消防局出動20多支消防分隊及特搜中隊趕赴現場搶滅火勢、營救可能受困者，抵達火場，發現火苗已由金山路80巷的能源科技公司，延燒到後方金陵街其他公司廠房，濃煙四散。

消防隊馬上以切割器破壞廠房鐵門，灌水搶救，但由於電池延燒迅速，不時傳出爆破聲，消防局請來挖土機等重機破壞鐵門，消防員攻入廠房，才在上午9時30分左右撲滅火勢，未發現人員傷亡。

初步了解，起火的能源科技公司廠房堆置電動車鋰電池才令火勢迅速延燒，起火原因待消防局調查。

高雄市三民區今天發生工廠火警，消防隊以挖土機破壞廠房鐵門，灌泡沫滅火。記者林保光／攝影
高雄市三民區今天發生工廠火警，消防隊以挖土機破壞廠房鐵門，灌泡沫滅火。記者林保光／攝影
高雄市三民區今天發生工廠火警，消防隊攻入廠房滅火。記者林保光／攝影
高雄市三民區今天發生工廠火警，消防隊攻入廠房滅火。記者林保光／攝影
高雄市三民區今天發生工廠火警，消防隊攻入廠房滅火。記者林保光／攝影
高雄市三民區今天發生工廠火警，消防隊攻入廠房滅火。記者林保光／攝影
高雄市三民區今天發生工廠火警，消防隊攻入廠房滅火。記者林保光／攝影
高雄市三民區今天發生工廠火警，消防隊攻入廠房滅火。記者林保光／攝影
高雄市三民區今天發生工廠火警，消防隊攻入廠房滅火。記者林保光／攝影
高雄市三民區今天發生工廠火警，消防隊攻入廠房滅火。記者林保光／攝影

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