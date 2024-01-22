高雄一家五口陳屍家中「過去無通報紀錄」 社會局回應了

高雄市七賢二路某處公寓4樓昨晚發生一家5口陳屍屋內憾事，據悉女屋主有經濟壓力，同事昨晚聯繫不上對方後報警，警方破門後發現女子、丈夫和3歲、6歲、7歲的兒子均躺在床上死亡；社會局回應該家庭並無保護及脆弱家庭通報紀錄，社會局目前已嘗試用多方管道找出潛在、隱性的高風險家庭。

高雄市社會局表示，該案經查無保護及脆弱家庭通報紀錄，也非列管個案，社會局第一時間已派社工關懷並連結慈善資源協助處理喪葬事宜；呼籲孩子是獨立個體，應尊重生命權，民眾如發生重大家庭變故事件，請撥打1957福利諮詢專線或1925安心專線尋求協助。

高雄市教育局表示，經查3名小孩，其中1名就讀外縣市某國小，2名就讀高雄市幼兒園大班和幼幼班，老大之前也曾就讀這所幼兒園。園方表示，小孩平時上學並無異狀，繳費、上課也都正常，家長也曾來園裡參加活動，就是一般的家庭，今早聽見消息，大家都很錯愕，園方將持續關懷與協助家屬。

社會上隱性的高風險家庭如何主動找出，高雄社會局副局長葉玉如回應，市府會配合人口資料，針對身心障礙者或弱勢族群，觀察同住者經濟狀況或生活條件，判斷對方家庭是否有被關懷需求，也會配合工務局到老舊住宅逐一訪視，社區里長若有發現疑似高風險家庭也會主動通報，衛生、民政局也能透過新生兒登記資料，依親屬年齡、工作現況等，判斷是否由社工列入觀察名單。

凱旋醫院社區精神科主任徐淑婷表示，根據研究8成以上行為者在生前2周會憂鬱、躁鬱，前者明顯特徵是不與人溝通、沒有食慾、行事倦怠等，後者是易怒、暴飲暴食、精力旺盛等，父母若帶著孩子有衝動行為，常是抱持「孩子獨活是不利孩子」的想法，因此常將孩子綁在身邊，甚至不讓其上學，師長或親友若發現父母已有上述行為或情緒反應，應立即通報警政單位或社政組織。

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