澳籍翁轉機空檔遊桃園卻迷路 暖警伸援手獲大大擁抱

一名73歲澳洲籍男子皮爾森昨清晨自美國搭機抵達桃園機場，欲轉機前往日本，候機時卻不小心睡過頭錯過班機，男子改完機票後打算利用整天的空檔時間，到附近的大園地區探索當地人文風情，卻又不小心迷失在巷弄，警方獲報到場關心並協助送他到機場，避免他再次錯過班機，讓他對台灣警方的人情味留下深刻的印象。

大園警分局表示，潮音派出所昨晚間11點多接獲民眾報案，一名外籍男子在巷弄內徘徊，到處向人問路疑似迷路，請警方到場協助。員警獲報前往關心，只見男子衣著單薄神情疲憊，而當時正逢寒流來襲又下著雨，員警擔心他的身體狀況，便先將他帶回派出所，提供熱茶及食物讓他回復體力。

經員警溝通，得知男子名叫皮爾森，清晨從美國洛杉磯搭機抵台，原本要搭上午的班機轉往日本與朋友會合，候機時卻不小心睡過頭錯過班機，於是改搭乘今凌晨的航班，對此男子利用候機的空檔到附近走走，體驗台灣風土民情，又不小心迷路走到小巷弄內，到處向人問路卻語言不通，不知該如何是好。