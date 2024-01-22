寵物賣場烏龜被偷後「自救」脫困落地 竊嫌露餡遭法辦

陳姓男子昨天在安平區逛某水族寵物賣場時，涉嫌偷取14隻小烏龜藏於褲袋中，但褲袋中烏龜數量太多，有烏龜自行爬出後掉落地板被店員發現報警法辦。警方到場清查，陳偷了巴西龜12隻、地圖龜1隻、鱷龜1隻，警詢後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警四分局華平派出所昨天下午4點接獲水族寵物賣場店員報案，水族寵物賣場疑有竊盜情事發生，員警獲報立即趕赴現場，在57歲的陳姓男子身上查獲店內被竊的烏龜共14隻，總價值6千多元後，已將烏龜發還店家後，將陳姓涉案人帶回調查，警詢後依刑法竊盜罪嫌現行犯移送南檢偵辦。

據了解，男子在逛水族寵物賣場時，疑因貪小便宜，見烏龜可愛即而暗藏於褲袋中，未料褲袋中烏龜數量太多，有烏龜自行爬出後，掉落地板而引起注意，經警方到場釐清，計有巴西龜12隻、地圖龜1隻、鱷龜1隻，共14隻遭竊取。