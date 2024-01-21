男子疑無照騎車 新北萬里隧道自摔 後座女乘客重傷不治

林姓男子今晚疑無照騎機車，在台2線新北市萬里隧道內摔車，林男受輕傷，後座林姓女乘客卻頭部受傷昏迷，送醫後不治。林男並非酒後騎車肇禍，警方依過失致死罪嫌偵辦中。

新北市萬里警、消今晚9點多接獲報案，北海岸台2線金山往基隆方向在萬里隧道內，有機車發生車禍。消防人員到場時，騎車的19歲林姓男子手腳有擦挫傷，坐在後座的40多歲林姓女乘客頭部有外傷，已昏迷，消防人員將林女送往台大金山醫院急診室，醫師急救無效宣告死亡。

警方初步調查，林男無機車駕照，疑似騎車通過萬里隧道時，不慎碰撞道路右側人行道後摔車。警員對林男實施酒測，數值為0，肇事原因及刑責待調查釐清。

車禍發生後，金山警分局交通分隊和鑑識小組人員到場，完成測繪、拍照，記錄採證後，通知公路總局工務單位派員移除事故車輛，清除路面障礙物，恢復正常交通。