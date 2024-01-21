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寒流低溫來襲 北市消籲慎防一氧化碳中毒

中央社／ 台北21日電

寒流南下，台北市消防局今天提醒，民眾使用瓦斯燃氣熱水器等物要注意室內通風，以免瓦斯燃燒不完全而釀禍，若在屋內突覺頭暈、噁心嘔吐等症狀則要警覺可能一氧化碳中毒

根據交通部中央氣象署預報指出，今天寒流逐漸南下，愈晚愈冷，23日、24日最冷，台南以北及宜蘭、花蓮低溫下探攝氏7度，22日至24日水氣偏多，高山可能降雪。

消防局今天發布新聞稿提醒，民眾除加強保暖措施外，使用瓦斯燃氣熱水器及電暖器具等物品，也應注意室內通風及用電安全。

其中，民眾家中使用燃氣爐具（像是熱水器、瓦斯爐）時，務必打開窗戶，保持居家環境通風，避免通風不良瓦斯燃燒不完全，發生一氧化碳中毒，徒生憾事。

消防局說，為協助排除居家環境危險因子，以減少一氧化碳中毒，本月起提供燃氣熱水器補助，名額共計400戶，每戶補助新台幣3000元起，依補助資格分級補助，並以低收入戶為優先補助對象，額滿即截止申請。

除此之外，民眾天冷有食用火鍋祛寒習慣，消防局提醒，餐飲業者於烹煮菜餚使用燃燒爐具時，應注意營業場所通風及排氣，避免通風不良而造成一氧化碳中毒事件。

根據消防署統計，民國108年至112年發生118件一氧化碳中毒案件，共導致16人死亡、323人送醫，分析其中的原因，約89%（105件）是因為屋外式熱水器安裝在通風不良場所造成。

消防署近日也發布新聞稿表示，每年12月至隔年2月為一氧化碳中毒高峰期，呼籲民眾使用瓦斯熱水器務必保持對外通風，以確保安全。

消防局提醒，民眾在屋內如果突然感到頭暈、噁心嘔吐、呼吸脈搏加速、四肢無力等症狀，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立刻停止使用瓦斯爐具並打開窗戶通風，並儘速撥打119求助。

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