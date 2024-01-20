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影／尋獲了！深夜打獵墜馬崙山百米深溝 特戰兵已成冰冷遺體
尋獲了！服役於桃園龍潭的陸軍航空特戰指揮部28歲潘姓士兵，昨晚休假到台中市和平區外出打獵，整夜未歸，家屬今早報警。今天下午2點50分搜救人員在馬崙山登山口處下切約150米深處發現潘男身影，潘已無呼吸心跳，搜救人員正準備包裹進行垂掛作業，讓逝者返家為安。
搜救人員表示，今天下午2點50分在馬崙山登山口旁山谷下方約150公尺處發現潘男遺體，明顯已無生命跡象。大批搜救人員正進行遺體包裹、垂掛作業，另一批搜救人員在山溝下準備搬運遺體。
一名在山溝下方搜救人員指出，潘員遺體約卡在山溝往上約50米處，搜救人員要將遺體垂掛下來不容易，預計將走十文溪溪床搬運到八仙山遊樂區入口處，預計腳程至少需要一個半小時，目前仍在進行垂掛作業。
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