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男子拾獲兩支熊鷹羽毛 拍賣不成反得付出18萬元代價

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

玉山國家公園生態保育，常可發現動物骨角、鳥類羽毛，隨便撿拾可能觸法。前年5月何姓遊客在塔塔加登山步道撿到第一級保育類熊鷹羽毛兩支，還在「蝦皮」購物網站標價1萬元銷售，南投地方法院以違反野生動物保育法判刑6個月，易科罰金等於18萬元，玉管處也以依違反國家公園法開罰3000元。

玉管處表示，前年5月何姓男子（25歲）到玉山塔塔加遊憩區旅遊，在登山步道撿到一級保育類野生動物「赫氏角鷹（熊鷹）」羽毛2支。

他帶回南投市住處後，以手機聯網至「蝦皮購物網站」，用他申請帳號張貼熊鷹羽毛之照片，並在賣場上標價新台幣1萬元，供其他買家下單購買。經警方據報循線查獲，並取出熊鷹羽毛2支。

玉管處表示，依照野生動物保育法規定，未經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示保育類野生動物及產製品，何姓遊客未經同意撿拾一級保育類動物羽毛，還上網拍賣，觸犯野生動物保育法第40條第2款規定，意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物產製品罪，最近遭南投地方法院判刑6個月，就算可易科罰金，也得付出18萬元，代價相當大。

玉管處表示，國家公園是為守護自然及人文資產及原野地的保存，留給所有國人豐富的天然環境，園區內除了學術研究可申請採集以外，禁止採取、販賣生物遺骸等標本及其加工製品，就連植物果實、毬果也都不得撿拾攜出園區。

撿拾國家公園內的生物遺骸，例如熊鷹羽毛，也違反國家公園法第13條第8款，可處罰鍰3000元。

何姓男子在玉山塔塔加拾獲兩支熊鷹羽毛並網拍，遭判刑6個月。圖／玉管處提供
何姓男子在玉山塔塔加拾獲兩支熊鷹羽毛並網拍，遭判刑6個月。圖／玉管處提供
何姓男子在玉山塔塔加拾獲兩支熊鷹羽毛並網拍，遭判刑6個月。圖／玉管處提供
何姓男子在玉山塔塔加拾獲兩支熊鷹羽毛並網拍，遭判刑6個月。圖／玉管處提供

玉山國家公園 購物網 保育類野生動物

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