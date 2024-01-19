父子檔海邊釣魚一回頭路沒了 受困消波塊警消涉水救人

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南七股一對蔡姓父子今午到海邊釣魚，未料潮汐變化太快，加上風浪強勁，兩人警覺時已受困，只能躲在消波塊上待援，消防人員據報趕往，須徒步走過多個沙丘才到現場，由於無法以船艇救援，加上天色漸暗，消防隊員以人力固定繩索，小心翼翼緩步向前，終於協助2人平安脫困，結束一場驚魂記。

南市消防局今天下午4時許接獲警方轉報，七股區國聖燈塔北側、北堤堤防外有釣客受困，立刻派遣七股、土城、特搜分隊、第三大隊馳援，消防人員到場後翻越堤防，步行接近受困地點，發現風浪很大，但2人身穿救生裝備，暫時沒有立即性危險，開始評估救援方式。

由於從堤防到受困點都是沙丘，不利船艇拖行，風浪也不好下船，但若等退潮又怕因天色漸暗影響救援，現場人員判斷後分成兩組，一組在岸上當「人樁」固定繩索，另一組牽著繩索涉水接近受困民眾，沿途還得注意海水深度，最後大約花費不到半小時，總算將人平安救上岸。

據了解，49歲蔡男及17歲兒子是當地人，已多次前往此釣點釣魚，但沒想到今天風浪太大，潮汐變化也不如以往，2人才會受困，被救出時因吹了許久寒風，神色略顯疲累，但總算平安無事。

消防人員出動以繩索固定涉水救援，總算將人平安救出。記者莊曜聰／翻攝
消防人員出動以繩索固定涉水救援，總算將人平安救出。記者莊曜聰／翻攝
蔡姓父子到七股堤防外沙灘釣魚，卻因漲潮、風浪大受困消波塊。記者莊曜聰／翻攝
蔡姓父子到七股堤防外沙灘釣魚，卻因漲潮、風浪大受困消波塊。記者莊曜聰／翻攝
消防人員出動，以繩索接近涉水救援。記者莊曜聰／翻攝
消防人員出動，以繩索接近涉水救援。記者莊曜聰／翻攝

消波塊 台南

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