影／送貨車沒上鎖......車內財物偷光光 警鎖定追緝

林姓送貨車司機，這個月16日傍晚送貨至新北市泰山區明志路，他沒將車門上鎖，遭竊賊偷走車內財物，損失1500元。林口警方獲報調閱監視器畫面，鎖定黃姓竊嫌身分，正循線追緝他到案說明，依法究辦。

據了解，林姓男子為一名送貨司機，這個月16日傍晚7時許，他開車來到新北市泰山區明志路二段與民族街口，準備將貨送往一家連鎖超市，只見林男車門沒鎖，直接把貨搬進超市內。

不久一名男子路過，賊頭賊腦趨近車窗邊查看，他確認貨車上沒人，先走離貨車旁再折返回來，鬼祟左右查看沒人注意，趕緊拉開車門入內，偷走車內1500元現金、證件及金融卡後倉皇逃逸。

林男送完貨返回，發現車上包內物品被人翻出，裡頭現金及證件不翼而飛，趕緊向轄區警方報案。林口警方獲報調閱沿路監視器畫面，所幸泰山轄內黃姓慣竊身分，目前正循線追緝他到案說明，朝竊盜罪嫌偵辦。