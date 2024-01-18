「酒駕剋星」私吞香奈兒皮夾涉侵占 南港警方自檢送辦

台北市南港警分局警備隊徐姓女警小隊長，去年撿到一只香奈兒皮夾，涉占為己有，僅登錄拾獲2張金融卡，直到皮夾主人吳姓女子報案稱遺失皮夾，警方調閱監視器查獲徐女，且追查徐女涉偽造公文書，全案去年已和解，並依侵占遺失物等罪嫌移送法辦，徐女記過2次，調整為非主管職務。

南港警分局今指出，54歲徐姓女警警專7期畢業，從警已33年，平均每月查獲2件酒駕案，同事稱她是「酒駕剋星」，身為人民保母，卻一時糊塗侵占市民遺失物。

全案起源於，去年11月中旬，徐姓女警下班後，行經南港區重陽路人行道，撿到一只香奈兒皮夾，隔日上班卻沒有依法辦理，而涉僅登陸拾獲2張金融卡，侵占數百元現鈔及皮夾。

吳姓女子報案遺失約2萬元的香奈兒皮夾，警方調閱監視器追查，驚覺拾獲人竟是分局女警，徐女坦承一時失慮犯錯，與吳女達成和解，賠償1萬元，分局已歸還皮夾，全案徐女去年12月中旬，依侵占遺失物、偽造文書等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

南港分局指出，全案秉持警紀警辦及不護短、不庇縱原則，從嚴究辦，依警察人員獎懲標準，記過二次、提列教育輔導對象、調整為非主管職務，單位主管督導不周，連帶予以申誡一次懲處。

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