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身障男乘電輔車買早餐 竟跌落5公尺邊坡！消防員垂降救人

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市官田區一名54歲徐姓身障者，今天上午10點多騎著電動四輪車出門買早餐，沒想到在返回社子的家中時，走在山路上一時失控，連人帶車翻覆到5公尺深的邊坡，困在山溝中動彈不得，官田消防分隊隊員前往救援，垂降後將人救起，所幸僅是腳踝擦傷，送醫救治後並未生命危險，虛驚一場。

南市消防局今天上午10時許接獲民眾報案，南119線社子段發生車輛翻覆邊坡事件，傷者受困山溝，立刻派遣官田分隊馳援，小隊長陳至坤率隊到達現場，發現是徐姓男子騎著電動四輪車衝出邊坡，跌落山下，距離路面約有5公尺深。

徐姓男子行動不便，跌落後無法動彈只能等待救援，且因受到驚嚇情緒有點不穩，消防隊員判斷後立刻垂降到下方接觸徐男，安撫心情並初步檢傷，幸運的是徐男僅腳踝擦傷，並無急迫危險，於是以長背板將傷者固定，再以繩索將他拉到路面，包紮後送往柳營奇美醫院救治。

南市消防局第二救災救護大隊大隊長王騰毅指出，第二大隊轄區包含淺山及山區，定期進行包括羅盤使用、軌跡地圖及救援繩索系統架設操作等山域搜救訓練，官田消防分隊隊員能運用所學，安全且迅速的協助傷者脫困送醫，端賴平日訓練有素。

徐姓男子乘電輔車出門買早餐竟衝出5公尺深邊坡，消防隊趕往救人，所幸僅受輕傷。記者莊曜聰／翻攝
徐姓男子乘電輔車出門買早餐竟衝出5公尺深邊坡，消防隊趕往救人，所幸僅受輕傷。記者莊曜聰／翻攝
徐姓男子乘電輔車出門買早餐竟衝出5公尺深邊坡，南消官田分隊消防員垂降救人。記者莊曜聰／翻攝
徐姓男子乘電輔車出門買早餐竟衝出5公尺深邊坡，南消官田分隊消防員垂降救人。記者莊曜聰／翻攝

身障者 失控 早餐

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