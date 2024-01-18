低價買BMW油電車以假車禍詐保千萬 警發現貓膩逮15人

高雄市刑大偵五警方逮捕以低價買進二手BMW大七油電車，再製造假車禍詐保近千萬元的黃男及其手下等15人。記者石秀華／翻攝 高雄市刑大偵五隊警方偵破一起詐保案，以黃姓男子為首的集團，以約4、50萬低價買進二手BMW大七油電車，上網投保，找手下製造假車禍，因車體撞爛、人也受傷，近2年來，成功申請近千萬保費；警方接獲保險業者報案，發現相撞兩車均為同公司員工，循線逮獲黃等15人，揭穿詐保犯行。

高雄市刑大偵五隊警方去年中陸續接獲約4家保險業者報案，業者懷疑數起都是BMW大七油電車的車禍理賠案件似乎事有蹊蹺，疑背後有集團刻意詐保情事。

警方從10餘起BMW大七油電車理賠案件深入調查發現，該車款新車價近500萬甚至到600萬行情，但折舊率的二手市場不流通，當鋪或權利車價僅30萬到50萬即可入手，網路買車體險加免責險，保費只要1萬到2萬，撞到無法修復，還可申請理賠100萬到120萬，研判詐保集團利用網路投保、資料備齊、不用到場勘查車體狀況即可核准保險等優勢犯案。

警方追查13起車禍案件過程，發現BMW油電車和轎車確實有相撞的真車禍發生事故，且每起案件中均有駕駛或乘客受傷，因此輕易取得保險理賠。

但百密仍有一疏，警方檢視和查閱車禍事故保險人或相關車禍當事人，發現有數起車禍在偏僻之處不該發生卻撞車，其中一件發生在2022年10月3日，BMW大七油電車的駕駛在楠梓中油煉油廠內的宏毅二路宿舍區擦撞一輛停車格的轎車，駕駛受傷，當地道路寬敞、僅上下班有些許轎車，但卻發生擦撞意外，被警方揭穿有貓膩。

另一起發生在苓雅區四維路上的車禍，BMW油電車和BMW轎車兩車相撞，車體嚴重毀損，駕駛和乘客受傷，警方核對事故資料發現，多起車禍的傷者和駕駛及車主身分均有重疊現象。

警方追查發現，其中數起車禍牽扯在內的黃姓男子（41歲）找來有債務纏身的同夥或無業的陳姓男子（41歲）等8男6女手下，成立工程行等空殼公司，買二手車並在網路投保後，製造假車禍詐保。

警方於去年12月20日兵分多路，在高雄市等地逮捕黃等15人，起出手機、66萬餘元、2輛轎車、本票、公司大小章、車禍理賠申請書及交通事故相關資料等證物。