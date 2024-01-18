年前趕工頻傳意外 六都半個月108起

進入2024年僅半個多月，六都已發生108件職災意外，包括高空墜落、捲夾、物體飛落或倒塌等，造成5人死亡，多人輕重傷，業者被勒工停工或被罰，台南等市府勞工、勞檢單位認為，這些職災大都與年節前趕工有關，尤其春節將屆，許多工廠、工地趕工而對勞安有所疏忽，已啟動春安勞檢等計畫，加強稽查高職災風險場域，缺失未改善即開罰。

台南市勞工局指出，今年11起職災意外包括1處建案工人，在幾乎無安全防護下，從3樓半墜落死亡，工地被勒令停工，業者被依過失致死罪嫌送辦，另有2起裝修工人意外墜落受傷，有6件捲夾意外，上周1家紙器公司員工右前臂遭機器捲入，本周又1件澱粉工廠員工清理機台時，手臂被捲入機器，都將裁罰業主。

高雄勞工局統計，半個月有2起職安意外，其中1名天然氣工人維修管線時，在孔坑內誤觸閥門致瓦斯噴出，同事將他救出卻墜入坑內，送醫不治。另一起是因吊掛物掉落砸死工人。台北勞檢處獲報的職災意外有3件，包括刺割傷、跌倒及墜落。

新北勞檢處已接獲47件職災通報，其中2件死亡，1件是移工在台北港平台施工遭作業船撞擊落海溺斃，1件是建築工人拆除建物防護網時，不慎從41樓墜落至39樓地板，傷重不治，另有8件重傷及37件輕傷，主要災害類型為捲夾、切割及墜落、物體飛落、交通事故等。

桃園已發生30件職災意外，勞檢處指出，跌倒及捲夾最多，其次是墜落意外，其中1名工人在擦拭機台滾輪時，因衣服被設備勾到，導致右手臂捲入機台受傷，也有工人保養吊車不慎從2公尺高的吊車平台摔落重傷。

台中市勞動檢查處統計，已發生15件職業意外造成人員受傷，包括墜落、捲夾及物體倒塌等，已啟動春安勞檢計畫，提醒雇主應注意勞動安全。

台南勞工局指出，春節前是趕工旺季，為降低職災風險，今年初開始加強勞動檢查，至今已查獲24件重大職災疏失，以有高空墜落風險12件最多，其次是捲夾意外占7件，累計開罰195萬元，其中有12件勒令停工。勞工局昨也與職安署啟動春安聯檢，即日起加強檢查高職災風險廠場、工地等。