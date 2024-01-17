快訊

預測世局準確率82.3% 陸學者閻學通：中美差距或將擴大

新國會平均年齡不到53歲！ 他「連任10屆」成資深立委

寒流發威！連凍5天下探7度 這天鋒面通過全台有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝國樑宣示訂自治條例 不讓特定行業場所成為治安毒瘤

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆警察局新、卸任局長今天交接，原局長張樹德升任警政委員，原保七總隊長翁群能接任基市警察局長。基隆市長謝國樑表示，讓民眾安居樂業是政府最重要的責任，市府將訂定特定行業管理自治條例，經議會審議通過，就能透過明確管理規範，讓特定行業場所不再成為治安毒瘤。

謝國樑今天到市警局主持局長長交接典禮，曾任基市警察局長的警政署長黃明昭監交。基隆市議長童子瑋、副議長楊秀玉、擔任國策顧問的慶安宮主委童永等人出席觀禮。

謝國樑肯定張樹德學養俱佳，工作表現優異，獲內政部核定升任警政署警政委員，並對張在任內大力推動各項警政工作，對市府行人友善及寧靜街坊等重點政策，以及打擊犯罪等治安工作，也展現不錯的績效。

謝國樑也介紹翁群能資歷，歡迎翁到基隆任職。翁群能是警大51期行政警察學系畢業、大葉大學經營管理學系碩士，歷任高雄市警局3任警分局長、桃園市警局交通警察大隊長和3任警分局長、苗栗縣警局長、台北市警察局督察長、副局長及保七總隊長，經歷完整，工作經驗豐富。

謝國樑說，讓市民安居樂業是市府最重要的責任，並向警察同仁辛勞付出表達感謝。謝也預告市府將訂定「基隆市特定行業管理自治條例」，送交議會審議，對於滋擾頻繁的特定行業場所，訂定明確管理規範，做為警察執法依據，不讓部分特定行業場所成為治安毒瘤，維護基隆市的治安環境。

黃明昭也肯定張樹德傑出工作表現，並提示翁群能當前治安6大工作重點，分別是強力掃蕩黑道幫派，檢肅黑槍。持續宣導識詐，加強懲詐工作。精進社區警政及清源專案執行。持續提升科技偵查能力、人力培訓及採購資安設備。強化安全意識，確保執勤安全。整飭團隊紀律，提振工作士氣。

基隆市新任警察局翁群能（右四）今天上任，基隆市長謝國樑（右五）主持交接典禮，警政署長黃明昭（左四）監交。記者邱瑞杰／攝影
基隆市新任警察局翁群能（右四）今天上任，基隆市長謝國樑（右五）主持交接典禮，警政署長黃明昭（左四）監交。記者邱瑞杰／攝影
基隆市新任警察局翁群能（右一）今天上任，基隆市長謝國樑（右二）主持交接典禮，警政署長黃明昭（左二）監交。記者邱瑞杰／攝影
基隆市新任警察局翁群能（右一）今天上任，基隆市長謝國樑（右二）主持交接典禮，警政署長黃明昭（左二）監交。記者邱瑞杰／攝影
基隆市新任警察局翁群能（右）今天上任，基隆市長謝國樑（左）主持交接典禮。記者邱瑞杰／攝影
基隆市新任警察局翁群能（右）今天上任，基隆市長謝國樑（左）主持交接典禮。記者邱瑞杰／攝影

警察 基隆 謝國樑 黑道

延伸閱讀

15秒毆人影片曝！基隆校園疑現霸凌事件 謝國樑明到學校列席調查會議

基隆爆校園霸凌！男學生殘障廁所遭毆影片曝光 市長謝國樑說話了

四接環評選後環團憂重來 謝國樑訪王醒之：嚴把關審查

批民眾黨國會之爭提條件是「政治分贓」 謝國樑：國民黨有改革計畫

相關新聞

台中KTV包廂爆私刑？長髮少女被逼自呼15下巴掌、水壺砸頭 場面怵目驚心

網路社團今天傳傳一段影片，一名長髮少女在KTV內被逼迫呼自己巴掌多達15下，還被另名刺青女子潑水，甚至被人持水壺砸頭攻擊...

煞車不及猛撞！桃園砂石車撞砂石車「車頭起火全燒毀」 2人急逃

桃園市大園區國際路二段今下午發生火燒車事故，一名溫姓男子駕駛砂石車行經該路段，煞車不及撞上前方另一輛砂石車，車頭起火燃燒...

疑吸入沼氣！高雄2工人命危送醫 醫護死神拔河救回2命

高雄永安區興達電廠附近漁塭今天下午3時許，2名工人在清洗太陽能板時，1人發現同伴進入陰井，疑似吸入沼氣呈現昏迷狀態，欲進...

一個恍神…小貨車台61猛撞防撞車 側翻躺地滿地碎零件

桃園市大園區台61線今下午發生一起翻車意外，一名郭姓男子駕駛小貨車行經該路段，疑恍神不慎撞上內側防撞車，結果整輛車側翻躺...

澎湖縣警察局長李名昌今接任 警政經歷完備

澎湖縣警局今天舉行新舊局長交接儀式，前局長林逢泉榮調台中市政府警察局督察長職務，局長遺缺由民防指揮管制所長李名昌接任，交...

謝國樑宣示訂自治條例 不讓特定行業場所成為治安毒瘤

基隆市警察局新、卸任局長今天交接，原局長張樹德升任警政委員，原保七總隊長翁群能接任基市警察局長。基隆市長謝國樑表示，讓民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。