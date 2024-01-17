謝國樑宣示訂自治條例 不讓特定行業場所成為治安毒瘤

基隆市警察局新、卸任局長今天交接，原局長張樹德升任警政委員，原保七總隊長翁群能接任基市警察局長。基隆市長謝國樑表示，讓民眾安居樂業是政府最重要的責任，市府將訂定特定行業管理自治條例，經議會審議通過，就能透過明確管理規範，讓特定行業場所不再成為治安毒瘤。

謝國樑今天到市警局主持局長長交接典禮，曾任基市警察局長的警政署長黃明昭監交。基隆市議長童子瑋、副議長楊秀玉、擔任國策顧問的慶安宮主委童永等人出席觀禮。

謝國樑肯定張樹德學養俱佳，工作表現優異，獲內政部核定升任警政署警政委員，並對張在任內大力推動各項警政工作，對市府行人友善及寧靜街坊等重點政策，以及打擊犯罪等治安工作，也展現不錯的績效。

謝國樑也介紹翁群能資歷，歡迎翁到基隆任職。翁群能是警大51期行政警察學系畢業、大葉大學經營管理學系碩士，歷任高雄市警局3任警分局長、桃園市警局交通警察大隊長和3任警分局長、苗栗縣警局長、台北市警察局督察長、副局長及保七總隊長，經歷完整，工作經驗豐富。

謝國樑說，讓市民安居樂業是市府最重要的責任，並向警察同仁辛勞付出表達感謝。謝也預告市府將訂定「基隆市特定行業管理自治條例」，送交議會審議，對於滋擾頻繁的特定行業場所，訂定明確管理規範，做為警察執法依據，不讓部分特定行業場所成為治安毒瘤，維護基隆市的治安環境。

黃明昭也肯定張樹德傑出工作表現，並提示翁群能當前治安6大工作重點，分別是強力掃蕩黑道幫派，檢肅黑槍。持續宣導識詐，加強懲詐工作。精進社區警政及清源專案執行。持續提升科技偵查能力、人力培訓及採購資安設備。強化安全意識，確保執勤安全。整飭團隊紀律，提振工作士氣。