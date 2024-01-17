金門縣警察局長陳錦文接棒 陳福海期許治安、交通精進

金門縣警察局長今天舉行交接典禮，原局長盧廷彰調任台中市警察局主任秘書，新任警察局長陳錦文歷任台中港務警察總隊總隊長等重要職務，職務歷練完整豐富，因工作表現優異而調任金門縣服務，金門縣長陳福海在致詞時表示，期許在陳錦文的帶領下，金門縣在治安、交通能持續精進。

金門縣警察局卸、新任局長交接典禮今天下午15點在縣警局4樓視聽室舉行，由陳福海主持布達，曾任金門縣警察局長、今天「回娘家」的警政署勤指中心主任廖高江負責監交印信，包括福建省調查處長洪良元、金門地檢署檢察長周士瑜、金門縣議長洪允典、副議長歐陽儀雄等人都出席觀禮，典禮簡單隆重。

陳福海首先感謝卸任局長盧廷彰在金門服務期間，對地區治安、交通維護及各項警政業務推展有具體成效，如迄今查扣各類毒品共計283.11公克，成功攔阻20件ATM詐騙案，約新臺幣961.25萬元，破獲食品及生技公司偽造金門高粱酒酒標案，查獲侵權金門雙龍標籤19220張，掃蕩金城鎮民宅內莊家及賭客等13人之職業賭場，並查扣賭資新臺幣177萬餘元，有效穩定地區治安，績效卓著，相信以他的工作能力，未來一定可以勝任新職。

他也期許陳錦文能領導全體警察同仁全心全力投入金門的治安、交通及為民服務工作，追求創新與效率的共識文化，並符合「勤政、親民、少說、多做」及「寧靜革新」的理念，攜手合作共創禮運大同篇中安居樂業的美好未來。

廖高江在致詞中也表示，卸任盧局長積極推展治安、交通及各項專案工作，並完成建置科技執法設備，有效精準執法並減少警力負擔，對金門縣治安貢獻良多；他也期許陳局長除了貫徹警政署的各項政策外，對縣府的指導，也能落實執行，相信在他的領導之下，金門縣警察局會有更嶄新的一頁；他也稱讚金門除了有好酒外，還有濃濃的人情味，值得來此服務的人，珍惜的福份。

新任警察局長陳錦文，民國51年生，中央警察大學51期公共安全系畢業，具有國立台北大學公共行政暨政策學系碩士學位，歷任新竹市警察局副局長、台南市政府警察局督察室督察、保安警察大隊大隊長、學甲分局、第五分局、第六分局分局長、內政部警政署行政組副組長及台中港務警察總隊總隊長等重要職務。