快訊

印度羽賽／戴資穎排名回升第3 逆轉大陸對手直落2闖頭關

中職／昔領510萬簽約金 25歲的他成近9年選秀首輪引退第一人

認了！布林肯首度公開坦承 美國務院內部對以哈戰爭政策有不滿

金門縣警察局長陳錦文接棒 陳福海期許治安、交通精進

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門警察局長今天舉行交接典禮，原局長盧廷彰調任台中市警察局主任秘書，新任警察局長陳錦文歷任台中港務警察總隊總隊長等重要職務，職務歷練完整豐富，因工作表現優異而調任金門縣服務，金門縣長陳福海在致詞時表示，期許在陳錦文的帶領下，金門縣在治安、交通能持續精進。

金門縣警察局卸、新任局長交接典禮今天下午15點在縣警局4樓視聽室舉行，由陳福海主持布達，曾任金門縣警察局長、今天「回娘家」的警政署勤指中心主任廖高江負責監交印信，包括福建省調查處長洪良元、金門地檢署檢察長周士瑜、金門縣議長洪允典、副議長歐陽儀雄等人都出席觀禮，典禮簡單隆重。

陳福海首先感謝卸任局長盧廷彰在金門服務期間，對地區治安、交通維護及各項警政業務推展有具體成效，如迄今查扣各類毒品共計283.11公克，成功攔阻20件ATM詐騙案，約新臺幣961.25萬元，破獲食品及生技公司偽造金門高粱酒酒標案，查獲侵權金門雙龍標籤19220張，掃蕩金城鎮民宅內莊家及賭客等13人之職業賭場，並查扣賭資新臺幣177萬餘元，有效穩定地區治安，績效卓著，相信以他的工作能力，未來一定可以勝任新職。

他也期許陳錦文能領導全體警察同仁全心全力投入金門的治安、交通及為民服務工作，追求創新與效率的共識文化，並符合「勤政、親民、少說、多做」及「寧靜革新」的理念，攜手合作共創禮運大同篇中安居樂業的美好未來。

廖高江在致詞中也表示，卸任盧局長積極推展治安、交通及各項專案工作，並完成建置科技執法設備，有效精準執法並減少警力負擔，對金門縣治安貢獻良多；他也期許陳局長除了貫徹警政署的各項政策外，對縣府的指導，也能落實執行，相信在他的領導之下，金門縣警察局會有更嶄新的一頁；他也稱讚金門除了有好酒外，還有濃濃的人情味，值得來此服務的人，珍惜的福份。

新任警察局長陳錦文，民國51年生，中央警察大學51期公共安全系畢業，具有國立台北大學公共行政暨政策學系碩士學位，歷任新竹市警察局副局長、台南市政府警察局督察室督察、保安警察大隊大隊長、學甲分局、第五分局、第六分局分局長、內政部警政署行政組副組長及台中港務警察總隊總隊長等重要職務。

金門縣長陳福海親自主持金門縣警察局長交接典禮，期許在陳錦文的帶領下，金門縣在治安、交通能持續精進。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海親自主持金門縣警察局長交接典禮，期許在陳錦文的帶領下，金門縣在治安、交通能持續精進。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局今天下午由縣長陳福海（右二）主持卸、新任局長交接布達典禮，在警政署勤指中心主任廖高江（左二）監交下，副局長邱幼媚（左一）代表將印信交接給新任警察局長陳錦文（右一）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局今天下午由縣長陳福海（右二）主持卸、新任局長交接布達典禮，在警政署勤指中心主任廖高江（左二）監交下，副局長邱幼媚（左一）代表將印信交接給新任警察局長陳錦文（右一）。記者蔡家蓁／攝影
在金門縣長陳福海的見證下，新任金門縣警局長陳錦文今日下午宣示就職。記者蔡家蓁／攝影
在金門縣長陳福海的見證下，新任金門縣警局長陳錦文今日下午宣示就職。記者蔡家蓁／攝影
參與金門縣警察局長交接布達典禮的與會貴賓，在警局門口合影留念。記者蔡家蓁／攝影
參與金門縣警察局長交接布達典禮的與會貴賓，在警局門口合影留念。記者蔡家蓁／攝影

金門 警察 陳福海

延伸閱讀

疫情升溫...小三通碼頭免費發放快篩劑 民眾笑：家裡還一堆

金門7局處首長今布達交接 陳福海「逆增上緣」勉勵主管

影／金門投票率可望創新高 藍白 「雙姝」這樣說

金湖年貨大街明登場 陳福海發豪語目標設「觀光夜市」

相關新聞

煞車不及猛撞！桃園砂石車撞砂石車「車頭起火全燒毀」 2人急逃

桃園市大園區國際路二段今下午發生火燒車事故，一名溫姓男子駕駛砂石車行經該路段，煞車不及撞上前方另一輛砂石車，車頭起火燃燒...

疑吸入沼氣！高雄2工人命危送醫 醫護死神拔河救回2命

高雄永安區興達電廠附近漁塭今天下午3時許，2名工人在清洗太陽能板時，1人發現同伴進入陰井，疑似吸入沼氣呈現昏迷狀態，欲進...

正式接任警專第12任校長 方仰寧將推動五大工作主軸

台灣警察專科學校今天下午舉行卸任新任校長交接典禮，警政署副署長詹永茂副監交，新任校長方仰寧宣誓後，正式就任警專第12任校...

金門縣警察局長陳錦文接棒 陳福海期許治安、交通精進

金門縣警察局長今天舉行交接典禮，原局長盧廷彰調任台中市警察局主任秘書，新任警察局長陳錦文歷任台中港務警察總隊總隊長等重要...

安全帶保命！國一34.9K貨車自撞側翻 駕駛毫髮無傷

林姓男子今天下午開貨車行經國1南向泰山路段，不慎失控自撞內側護欄後側翻，林男繫妥安全帶沒被拋出車外，新北市消防局獲報出動...

你累了嗎？台東男駕駛越雙黃線 自撞檳榔攤車毀人輕傷

台東縣大武鄉南興村外環道今天下午2時許，發生一起轎車撞進檳榔攤鐵皮屋的意外事故，現場員警到場時，肇事53歲洪姓男子表示手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。