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正式接任警專第12任校長 方仰寧將推動五大工作主軸
台灣警察專科學校今天下午舉行卸任新任校長交接典禮，警政署副署長詹永茂副監交，新任校長方仰寧宣誓後，正式就任警專第12任校長。方仰寧表示，他將推動五大工作主軸，強化學生對於基層警察、消防、海巡人員等工作的正確觀念及態度，教導學生專業學識與技能，建立對警察工作的認同感及使命感。
方仰寧是中央警察大學行政警察學系第50期畢業，警大行政警察學系研究所碩士。歷任台北市警察局中正一分局長、警政署交通組長、屏東警察局長、台北市警察局主任秘書及副局長、彰化縣警察局長、警政署警政委員、主任秘書、台南市警察局局長、警政署警監一階警政委員等職務。
方仰寧擔任台南市警察局長期間，2022年地方縣市長選舉時，台南發生88槍擊案件，為方仰寧帶來治安壓力，方仰寧扛住壓力指揮偵辦，不料選後的去年一月，台南市警察局祕書室主任莊武能，在新竹涉嫌恐嚇取財及妨害公務罪嫌遭檢警法辦，方仰寧面對愛將涉嫌不法，決定扛起責任自請處分，轉調為警政委員。
警政署指派方仰寧接任警專校長，希望借重他豐富的外勤經驗，發揮長才，引導實務融入警專教學，讓學生畢業後能迅速接軌職場工作，達成學、用合一目標。
方仰寧就任新職，將在警專推動五大工作主軸：
一、提升教、職人員教學熱忱及工作士氣。
二、充實科技教學設備及改善教學訓練環境。
三、強化警察學術理論與實務鍊結與融合。
四、落實民主法治人權觀念及性別平等教育。
五、完備警察技能及溝通能力無縫接軌實務。
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