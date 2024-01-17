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他不爽被「叭」鬼切擦撞小黃釀女乘客傷 肇逃下場曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

林姓男子去年元月間某晚駕小貨車返回新北市途中，行經桃市龜山區長壽路內側車道欲跨越雙白線變換車道，遭同向行駛中間車道的小黃按喇叭示警，林男不爽，加速超車後急切、變換車道駛入小黃前方時，車體右後方當場撞上小黃，釀女乘客擦挫傷，詎料，林未停車查看竟逃逸，桃園地檢署偵結，依公共危險等罪起訴。

起訴指出，家住新北市土城區的29歲林姓男子，去年1月15日晚間8點多駕小貨車，沿桃園市龜山區長壽路由西向東方向行駛內側車道，行經長壽路與光峰路交岔口處時，企圖跨越禁止變換車道的「雙白線」向右變換車道，當時有輛後座搭載女乘客的王姓運將正行駛於中線車道，驚見左側的林男企圖變換車道隨即鳴按喇叭示警，造成林心生不滿。

林竟基於妨害公眾往來安全及小黃的行車權利的犯意，突然沿路加速長達400多公尺遠，企圖超越行駛於中線車道的小黃，在行經長壽路35之1號前，突然急切並變換車道駛入小黃前方，小貨車右後方當場擦撞小黃左前車身，造成左前車門、保險桿、左前葉子板變形刮傷、左側後照鏡斷裂的車禍事故，小黃後座女乘客也因此右手、右膝擦挫傷，詎料林肇事後竟然逃逸。

檢警調查時，林男坦承犯行，根據小黃的行車紀錄器影片佐證，林男當時確實有危險駕駛的行為，同時也妨害了小黃運將的行車權利，也證實林男鬼切變換車道擦撞後，竟然未停車而加速逃逸，認為林涉嫌刑法的公共危險罪的妨害公眾往來安全，以及強制、毀損及傷害等4罪，依法起訴。

新北市林姓男子去年1月間某晚駕小貨車返家途中，在龜山區長壽路想變換車道時，被同向行駛於中間車道的小黃鳴叭示警，竟沿路加速鬼切、硬是駛入小黃前方，造成擦撞車禍後肇事逃逸，桃園地檢署偵結，依公共危險等罪起訴。記者陳恩惠／攝影
新北市林姓男子去年1月間某晚駕小貨車返家途中，在龜山區長壽路想變換車道時，被同向行駛於中間車道的小黃鳴叭示警，竟沿路加速鬼切、硬是駛入小黃前方，造成擦撞車禍後肇事逃逸，桃園地檢署偵結，依公共危險等罪起訴。記者陳恩惠／攝影

車道 桃園 運將 車禍 影片

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