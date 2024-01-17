男男戀約會兩次閃分 他不甘心社群軟體狂騷擾遭訴

新北市一名黃姓男子前年11月間透過IG認識另名年輕男子，2人外出約會2次後，黃男想要進一步交往遭對方拒絕，於是不斷透過IG、FB和LINE，瘋狂傳訊給對方，揚言要自殺，還在IG上公開兩人合照。被害人不堪其擾，去年5月報警，警方對黃男發出跟蹤騷擾防制法書面告誡，黃男僅停手兩個月就故態復萌，前後網路騷擾被害人80餘次，新北地檢署依涉嫌違反跟騷法共2罪起訴黃男。

被害男子強調，自己從未與黃男交往，兩人僅透過IG認識後出遊過2次，黃男便瘋狂愛上自己，經常用IG、FB瘋狂傳訊，揚言若不跟他交往就要自殺，消失在這個世上，被害人為此被迫只能持續回覆訊息。

後來被害人難以忍受，將黃男IG、FB帳號封鎖，黃男改以在個人IG、FB上，不斷張貼偏激、辱罵被害人的語言，使被害人心生畏懼而求醫並尋求心理諮詢。最後被害人在去年5月8日，向警方對黃男提出跟騷法告訴及取得安全提醒單，同年月16日，警方對黃男核發跟騷法書面告誡，隔月2日通知黃男至警局製作筆錄。

被害人原以為如此黃男就會收手，不料黃男才安分了不到兩個月，就在去年8月24日起，又開始網路瘋狂騷擾被害人近20次，因此被檢察官認定為2次跟騷犯行，將他依法起訴。

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