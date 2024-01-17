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萌翻！桃園走失黃金獵犬自動「抱」警處理 果然靠這招找到飼主
走失還會自己找警察！桃園市大園區一隻黃金獵犬，昨下午在住家庭院散步時，突然跨越圍欄離家出走，但狗狗彷彿知道自己迷路，看到巡邏經過的員警，立即衝上前「抱」警求助，員警隨後也帶著狗狗前往動物醫院掃瞄晶片，順利聯繫上吳姓飼主，通知她前去接回愛犬。
大園分局員警昨下午5點多巡邏行經中山南路時，突然有一隻黃金獵犬從旁竄出來對員警追趕吠叫，後方還有一名男子正追著該隻狗狗，員警見狀隨即下車關心。
狗狗看到巡邏員警靠近，立即撲上前熱情地又抱又舔，員警詢問男子，男子表示他只是騎車經過的愛狗人士並非飼主，看到該隻黃金獵犬獨自在馬路上穿越，覺得非常危險，才將牠牽到路邊安撫。員警見狗狗毛髮乾淨也有配戴項圈，研判應是有人飼養，便將牠帶到動物醫院掃瞄晶片，果然順利查出吳姓飼主身分。
吳姓飼主接到電話後相當激動，她哽咽地說下午讓愛犬「阿金」在住家庭院上廁所，但她一個不注意，轉頭回來就發現「阿金」竟然不見蹤影，由於「阿金」只有7個月大，還不認識回家的路，第一次發生這個狀況，在附近也遍尋不著，擔心牠就這樣一去不回，正打算PO文求助時，就接到動物醫院的喜訊，著急的心才終於能夠放下，非常感謝熱心民眾與警方的幫忙，讓她能夠順利與愛犬重逢。
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