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影／返家不見寵物鸚鵡 新北女調監視器驚見這幕氣報警

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區48歲蘇姓女子飼養的1隻寵物鸚鵡「阿冠」，昨天遭人竊取，蘇女返家後發現鸚鵡不翼而飛立即報警。海山警方獲報調閱監視器，發現1名身著黑色長袖上衣、灰色長褲的男子，昨天下午1時許經過蘇女住處外時，徒手竊取鸚鵡後離開。警方目前已鎖定涉案男子身分，後續將通知到案說明以釐清案情。

據了解，家住板橋區的蘇姓女子昨天下午4時許至派出所報案表示，返家後發現飼養的寵物鸚鵡「阿冠」不翼而飛，她焦急的調閱監視器後發現竟是遭人竊取。海山警方接獲報案後調閱監視器影像，發現有1名身穿黑色長袖上衣、灰色長褲的男子步行經過富山街蘇女住處時，見到養在屋外的鸚鵡後竟徒手將鸚鵡帶走。

海山警方擴大調閱監視器，目前已鎖定偷竊鸚鵡的男子身分及行蹤，目前已通知男子到案說明以釐清案情，詢後將依竊盜罪嫌偵辦。

蘇女被偷的寵物鸚鵡「阿冠」。圖／翻攝自臉書社團我是板橋人
蘇女被偷的寵物鸚鵡「阿冠」。圖／翻攝自臉書社團我是板橋人
監視器拍下這名男子在蘇女住處外偷竊鸚鵡。圖／翻攝自臉書社團我是板橋人
監視器拍下這名男子在蘇女住處外偷竊鸚鵡。圖／翻攝自臉書社團我是板橋人
竊取鸚鵡的男子犯案後離開現場。記者黃子騰／翻攝
竊取鸚鵡的男子犯案後離開現場。記者黃子騰／翻攝

鸚鵡 監視器 偷竊 寵物 竊盜

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