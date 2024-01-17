影／返家不見寵物鸚鵡 新北女調監視器驚見這幕氣報警

新北市板橋區48歲蘇姓女子飼養的1隻寵物鸚鵡「阿冠」，昨天遭人竊取，蘇女返家後發現鸚鵡不翼而飛立即報警。海山警方獲報調閱監視器，發現1名身著黑色長袖上衣、灰色長褲的男子，昨天下午1時許經過蘇女住處外時，徒手竊取鸚鵡後離開。警方目前已鎖定涉案男子身分，後續將通知到案說明以釐清案情。

據了解，家住板橋區的蘇姓女子昨天下午4時許至派出所報案表示，返家後發現飼養的寵物鸚鵡「阿冠」不翼而飛，她焦急的調閱監視器後發現竟是遭人竊取。海山警方接獲報案後調閱監視器影像，發現有1名身穿黑色長袖上衣、灰色長褲的男子步行經過富山街蘇女住處時，見到養在屋外的鸚鵡後竟徒手將鸚鵡帶走。

海山警方擴大調閱監視器，目前已鎖定偷竊鸚鵡的男子身分及行蹤，目前已通知男子到案說明以釐清案情，詢後將依竊盜罪嫌偵辦。