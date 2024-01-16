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大選後人事搬風！台中21名三線一星、二星警官異動 明布達上任
總統大選後警政署進行高階警官職務調整，台中市警局有21名三線一星、三線二星警官調整職務，台中市警局表示，內政部基於推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能等原則，通盤檢討調整全國各警察機關警監職務，有21人異動，明天將布達。
台中市警局職務調整部分奉核定發布，計有21人異動如下：
編號 新任職務 姓名 原任職務
1本局副局長 郭士傑 本局督察長
2本局副局長 黃永志 桃園市政府警察局主任秘書
3本局主任秘書 盧廷彰 金門縣警察局局長
4本局督察長 林逢泉 澎湖縣政府警察局局長
5本局警政監(第三序列) 莊耿宗 警政署警監督察
6保安警察第四總隊主任秘書 廖國政 本局警政監
7警政署警監督察 吳燕山 本局第一分局分局長
8警政署警監督察 吳銘淵 本局第三分局分局長
9警政署警監督察 賈立民 本局第六分局分局長
10警政署刑事警察局警政監 林明佐 本局刑事警察大隊大隊長
11台南市政府警察局白河分局分局長 顏榮泰 本局勤務指揮中心主任
12本局第一分局分局長 鍾承志 本局交通警察大隊大隊長
13本局交通警察大隊大隊長 劉明興 本局督察室督察
14本局第三分局分局長 謝有筆 桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長
15本局第六分局分局長 陳松寅 本局第五分局分局長
16本局第五分局分局長 劉其賢 本局豐原分局分局長
17本局豐原分局分局長 林大為 本局東勢分局分局長
18本局東勢分局分局長 林中興 本局和平分局分局長
19本局和平分局分局長 沈能成 本局保安警察大隊大隊長
20本局保安警察大隊大隊長 施永昭 本局人事室主任
21本局刑事警察大隊大隊長 李明道 警政署刑事警察局偵查第二大隊大隊長
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