桃園消防局表揚績優人員 他帶搜救犬創「考照100％通過」紀錄

119消防節將至，桃園市政府今特別擇定在孕育眾多消防菁英的中央警察大學舉辦慶祝活動，頒獎表揚50名績優消防人員，市長張善政今出席肯定獲獎同仁的優異表現，並向所有消防工作同仁表達最深切的敬意與謝意，期勉未來繼續發揮消防專業能力，守護市民生命財產安全。

桃園市119消防節活動今頒獎表揚「消防楷模」暨「績優義消」、「義消特搜」、「義消救護」、「防火宣導」及「消防志工」等績優消防人員，共50名消防員及義消等上台領獎。

其中獲獎的一搜分隊隊員吳曜任是桃園特搜隊搜救犬小組成員，與搜救犬Emma創下考取證照100%通過紀錄，包括去年2月與搜救犬Emma通過IRO世界搜救犬組織高級瓦礫堆搜救犬認證，成績為單場考試全國第一，更在去年10月取得IRO世界搜救犬組織認證的國家訓練師資。

另獲獎的蘆竹分隊隊員馮至華，2年前美福倉儲工廠火警多次進入火場搶救，前年7至12月執行緊急救護勤務人數達70人，個人更參加2023世界警消運動會 WPFG獲得1銀1銅佳績。

現場也展示電動車事故搶救暨大量傷患救護演練，場面相當逼真，臨場感十足，精彩演練獲得滿堂喝采，同時開放參觀消防科技器材展示及世界警察博物館，讓大家實地瞭解消防救災救難的實務運作情形。

張善政說，為給予消防同仁更多支持、提升救援工作效率，市府持續充實消防人力及裝備器材，並結合智慧科技，運用消防科技工具，讓市民的生命財產更有保障。為了讓孩子們自幼培養防災意識，市府也從今年開始，將在桃園市所有小學推行地震、火災的防災訓練，分三年逐步推行，希望培養孩子們防災避難的應變能力。

消防局長龔永信表示，119消防節表揚活動除表彰平時在外衝鋒陷陣及在各項工作上全力以赴的消防與義消同仁外，也期盼藉此提升整體工作士氣。此外，農曆春節將至，防救災工作更要提高警覺，特別感謝消防兄弟姊妹堅守崗位，在過年期間犧牲假期及與家人團聚的機會，默默守護桃園市民的生活安全。