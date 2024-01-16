影／高雄情侶凌晨愛河散步 男失足落水 女友緊張到「心痛」

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聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

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高雄今天凌晨3時40分許，一對情侶在河西路愛河邊散步時，因夜色昏暗，其中林姓男子不慎失足落水，林姓女友見狀雖試圖拉出男友，礙於力量不足，最終只好報案求助，事後，林男順利爬上路面，但林女因焦急地換氣過度，導致心臟疼痛，所幸經觀察兩人皆無大礙，由員警陪同返家。

鹽埕分局指出，當時建國四路派出所警員李宗勳、葉俊逸獲報後，趕緊前往鹽埕區北斗街與河西路口愛河河畔查看，果真有人深夜落水，水中30歲林男懷抱救生圈，兩警趕緊上前救援。

經警了解，林男晚間飲酒後，林女陪同他在河西路愛河邊散步，疑因光線不足，能見度不高，當時林男不慎失足跌落愛河，25歲林女表示，發現附近有繫繩的救生圈，當時雖試圖藉此拉起男友，但力量用罄也拉不動，只好向警消求救。

後續消防員到場後，立即在河畔邊架起階梯，但林男當下一度因累得全身無力，無法自行爬出，而一旁林女則因緊張換氣過度導致心臟疼痛，所幸觀察後兩人尚無大礙，並表示沒有意願就醫，員警隨即陪同兩人返回鹽埕區七賢三路住家，並告知若有身體不適，隨時可與119或110聯繫請求協助。

高雄男子不慎跌落愛河，警消協助脫困。記者古和純／翻攝
高雄男子不慎跌落愛河，警消協助脫困。記者古和純／翻攝
高雄男子不慎跌落愛河，警消協助脫困。記者古和純／翻攝
高雄男子不慎跌落愛河，警消協助脫困。記者古和純／翻攝

愛河 男友 消防員

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