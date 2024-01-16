影／高雄情侶凌晨愛河散步 男失足落水 女友緊張到「心痛」

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

高雄今天凌晨3時40分許，一對情侶在河西路愛河邊散步時，因夜色昏暗，其中林姓男子不慎失足落水，林姓女友見狀雖試圖拉出男友，礙於力量不足，最終只好報案求助，事後，林男順利爬上路面，但林女因焦急地換氣過度，導致心臟疼痛，所幸經觀察兩人皆無大礙，由員警陪同返家。

鹽埕分局指出，當時建國四路派出所警員李宗勳、葉俊逸獲報後，趕緊前往鹽埕區北斗街與河西路口愛河河畔查看，果真有人深夜落水，水中30歲林男懷抱救生圈，兩警趕緊上前救援。

經警了解，林男晚間飲酒後，林女陪同他在河西路愛河邊散步，疑因光線不足，能見度不高，當時林男不慎失足跌落愛河，25歲林女表示，發現附近有繫繩的救生圈，當時雖試圖藉此拉起男友，但力量用罄也拉不動，只好向警消求救。