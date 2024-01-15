快訊

少子化衝擊！北一女、建中等明星高中減招 4私立高職科停招

澳網／產後回歸第一場大滿貫 大坂直美「一輪遊」

諾魯靠鳥糞致富曾躍升全球富國 昔「太平洋科威特」如今瀕臨破產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃園台66線6車連環追撞4人送醫 1人受困救出已無呼吸心跳

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

桃園市台66快速道西向20.5公里今天下午5時10分發生車追撞車禍，2輛轎車在該處突然擦撞後停在內側車道，2名駕駛下車查看，後方1輛營業大貨車意外從後方撞擊前方1輛轎車及撞擊事故停在內側的2輛轎車，車禍衝擊力太大，又波及2輛外側行駛轎車，現場5輛轎車、1輛大貨車共6車撞擊，轎車扭曲變形一片零亂，警、緊急搶救至晚上7時40多分救出最後1人，這起車禍造成4名男女輕重傷、另1男子無呼吸心跳，送醫急救中。

警方及消防局表示，台66線西向20.5公里今天傍晚，2 輛轎車行駛內側車道發生擦撞事故，2駕駛將車停在內側車道下車查看車損，不料後方48歲1輛大貨車不明原因，從後方撞上前方行駛中的另1輛轎車，再撞上因事故停在內側的2輛轎車，當時車禍衝擊力下， 又波及外側行駛的2輛轎車，造成6車連環撞重大事故。

這起車禍連環撞擊事故中，最早因事故停在內側車道的藍色轎車被撞到扭曲變形，幾乎如同廢鐵，現場一片零亂，車輛零件到處散落，消防人員緊急搶救受傷的3名駕駛送醫急救，3人輕傷沒有生命危險。

第1次事故停在內側車道的藍色轎車遭大貨車直接衝撞輾壓，車頭扭曲變形，第1次事故下車的男性駕駛及藍色轎車女性駕駛2人受困車底，大貨車與藍色轎車撞擊猛烈，增加搶救困難，消防人員利用破壞剪破壞車子搶救受困2人者，至晚上7時多救出1名受傷女子，仍有意識，但下半身無知覺。

最後1名是第1次事故停內側車道被撞受困車底的傅姓男子，在晚上7時40多分搶救出來，已無呼吸心跳，救護人員緊急送醫搶救中。

桃園市台66快速道西向20.5公里發生6車連環追撞車禍，現場一片零亂，4人送醫急救，1人受困車底搶救中。圖／警方提供
桃園市台66快速道西向20.5公里發生6車連環追撞車禍，現場一片零亂，4人送醫急救，1人受困車底搶救中。圖／警方提供
桃園市台66快速道西向20.5公里發生6車連環追撞車禍，現場一片零亂，4人送醫急救，1人受困車底搶救中。圖／警方提供
桃園市台66快速道西向20.5公里發生6車連環追撞車禍，現場一片零亂，4人送醫急救，1人受困車底搶救中。圖／警方提供
桃園市台66快速道西向20.5公里發生6車連環追撞車禍，現場一片零亂，4人送醫急救，1人受困車底搶救中。圖／警方提供
桃園市台66快速道西向20.5公里發生6車連環追撞車禍，現場一片零亂，4人送醫急救，1人受困車底搶救中。圖／警方提供
桃園市台66快速道西向20.5公里發生6車連環追撞車禍，現場一片零亂，4人送醫急救，1人受困車底搶救中。圖／警方提供
桃園市台66快速道西向20.5公里發生6車連環追撞車禍，現場一片零亂，4人送醫急救，1人受困車底搶救中。圖／警方提供
桃園市台66快速道西向20.5公里發生6車連環追撞車禍，現場一片零亂，4人送醫急救，1人受困車底搶救中。圖／警方提供
桃園市台66快速道西向20.5公里發生6車連環追撞車禍，現場一片零亂，4人送醫急救，1人受困車底搶救中。圖／警方提供
桃園市台66快速道西向20.5公里發生6車連環追撞車禍，現場一片零亂，4人送醫急救，1人受困車底搶救中。圖／警方提供
桃園市台66快速道西向20.5公里發生6車連環追撞車禍，現場一片零亂，4人送醫急救，1人受困車底搶救中。圖／警方提供

車道 車禍

延伸閱讀

山路過彎失控撞對向混凝土車 轎車車頭全毀駕駛幸未傷

影／女駕駛追撞載蛋小貨車 汐止大同路面蛋液流滿地

違停遭盤查拒檢飛車飆逃 開進地下停車場毒蟲被活逮

高雄轎車後方雨刷掛這物 經典畫面讓一票網友笑翻

相關新聞

影／桃園台66線6車連環追撞4人送醫 1人受困救出已無呼吸心跳

桃園市台66快速道西向20.5公里今天下午5時10分發生車追撞車禍，2輛轎車在該處突然擦撞後停在內側車道，2名駕駛下車查...

貿易商涉持不實文件詐欺銀行4.9億 北檢稍晚訊問4人

2022年間，一間登記為英屬維京群島商的王姓負責人，涉以替越南某公司進口木材為由，持越南某銀行開立的信用狀、不實海運提單...

花蓮車聚車禍 疑超車失控撞7車5人傷

花蓮鳳林鎮中和路在昨天凌晨聚集30餘輛同廠牌車「車聚」，沒想到24歲方姓男子疑似超車失控，先撞擊同向停在路旁的5輛車，又...

1個多月大女嬰喝奶後入睡疑窒息 父急送醫仍不治

新北市萬里區林姓男子今天上午睡醒時，發現1個多月的女兒昏迷，打119求救。消防員到場時，女嬰臉部發紺，按壓急救時溢奶，緊...

影／南投埔里鐵皮屋大火 八旬翁嚇傻遭嗆傷送醫

南投埔里鐵山里一處鐵皮屋今傳惡火，因火勢猛烈，且一度傳出人員受困，消防局調派當地及鄰近6處消防人車前往灌救，耗費近2小時...

影／趁店家忙碌偷走皮包 女店員被盜刷9萬餘元才知失竊

台中市一名男子12日到太平區一家酒類專賣店購物，卻趁女店員在櫃檯忙碌時，趁機溜進店內倉庫竊走女店員皮包，不到1小時即持女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。