影／桃園台66線6車連環追撞4人送醫 1人受困救出已無呼吸心跳

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

桃園市台66快速道西向20.5公里今天下午5時10分發生車追撞車禍，2輛轎車在該處突然擦撞後停在內側車道，2名駕駛下車查看，後方1輛營業大貨車意外從後方撞擊前方1輛轎車及撞擊事故停在內側的2輛轎車，車禍衝擊力太大，又波及2輛外側行駛轎車，現場5輛轎車、1輛大貨車共6車撞擊，轎車扭曲變形一片零亂，警、緊急搶救至晚上7時40多分救出最後1人，這起車禍造成4名男女輕重傷、另1男子無呼吸心跳，送醫急救中。

警方及消防局表示，台66線西向20.5公里今天傍晚，2 輛轎車行駛內側車道發生擦撞事故，2駕駛將車停在內側車道下車查看車損，不料後方48歲1輛大貨車不明原因，從後方撞上前方行駛中的另1輛轎車，再撞上因事故停在內側的2輛轎車，當時車禍衝擊力下， 又波及外側行駛的2輛轎車，造成6車連環撞重大事故。

這起車禍連環撞擊事故中，最早因事故停在內側車道的藍色轎車被撞到扭曲變形，幾乎如同廢鐵，現場一片零亂，車輛零件到處散落，消防人員緊急搶救受傷的3名駕駛送醫急救，3人輕傷沒有生命危險。

第1次事故停在內側車道的藍色轎車遭大貨車直接衝撞輾壓，車頭扭曲變形，第1次事故下車的男性駕駛及藍色轎車女性駕駛2人受困車底，大貨車與藍色轎車撞擊猛烈，增加搶救困難，消防人員利用破壞剪破壞車子搶救受困2人者，至晚上7時多救出1名受傷女子，仍有意識，但下半身無知覺。

最後1名是第1次事故停內側車道被撞受困車底的傅姓男子，在晚上7時40多分搶救出來，已無呼吸心跳，救護人員緊急送醫搶救中。