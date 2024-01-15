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貿易商涉持不實文件詐欺銀行4.9億 北檢稍晚訊問4人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

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2022年間，一間登記為英屬維京群島商的王姓負責人，涉以替越南某公司進口木材為由，持越南某銀行開立的信用狀、不實海運提單、不實裝箱單及不實商業發票，向國內銀行申請信用狀買斷業務，獲得4.9億元。檢調獲報，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處執行搜索4處，稍晚訊問王姓夫妻及員工4人，全案朝違反銀行法方向偵辦。

據了解，王為外貿公司負責人，2022年間，他從事外貿中間商業務，替越南一間公司向澳洲的木材公司進口美金1500萬元、折合新台幣約4.9億元的木材。

事實上，王等人並沒有如實購買木材，涉持著由越南某銀行開立的信用狀、不實海運提單、不實裝箱單及不實商業發票等文件，向該銀行申請信用狀買斷業務，獲得4.9億元。

事後，該銀行報案，王等4人涉犯銀行法第125條之3第1項之詐欺銀行罪嫌，北檢今指揮調查局台北市調查處執行搜索4處，預計稍晚訊問王姓夫妻及員工4人。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

越南 信用 發票

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