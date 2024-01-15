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板橋鐵皮工廠突竄火濃煙不斷竄出 大批消防車馳援灌救
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新北市板橋區僑中一街1棟3層樓鐵皮工廠，今天上午近10時許突然發生火警，濃煙及火舌不斷從2樓處竄出。新北市消防局出動34輛消防車、82名消防人員前往灌救，由於附近都是連棟式鐵皮工廠，消防人員擔心延燒立即佈設水線進行灌救。火勢在30分鐘內撲滅，所幸並無人員傷亡，起火原因仍待火調人員調查。
消防人員在火勢熄滅後進入工廠內部進行排煙，經搜索後在工廠內發現2個起火點，立即通報火調人員到場調查，以釐清起火原因。
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