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圓山大飯店賓客喝喜酒酒醉 門口起口角、推擠受傷送醫

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

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知名圓山大飯店昨天傳出賓客糾紛，朱姓男子與邱姓男子與馮姓男子及其妻子，同場喝喜酒，不料朱、邱疑似酒醉，在圓山大飯店門口喧嘩，馮妻出言制止，引發朱、邱不滿，3男當場起口角，爆發肢體推擠，全案邱因右眉受傷送醫，全案依傷害、社會秩序維護法送辦。

中山分局指出，昨下午4時許，接獲圓山飯店外有賓客衝突，參加同場喜宴喝喜酒的賓客，其中朱、邱疑似喝醉，走路搖擺不穩，還在門口大聲喧嘩，馮男和其妻子當時也在門口，馮妻看下去出言起口角教糾紛，馮男介入制止後，朱、邱、馮3人爆發推擠衝突。

警方獲報到場，朱男與邱男坐於地，朱右膝擦挫傷，邱面部右眉毛處有傷口，救護車到場後將邱送往馬偕醫院就醫。馮和馮妻則先行離去，警方迅速找回雙方，通知到案說明，依傷害及違反社會秩序維護法送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

知名圓山大飯店昨天傳出賓客起口角、推擠糾紛。記者蕭雅娟／翻攝
知名圓山大飯店昨天傳出賓客起口角、推擠糾紛。記者蕭雅娟／翻攝
知名圓山大飯店昨天傳出賓客起口角、推擠糾紛。記者蕭雅娟／翻攝
知名圓山大飯店昨天傳出賓客起口角、推擠糾紛。記者蕭雅娟／翻攝

圓山飯店 馬偕醫院 喜宴

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