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嘉縣消防員林耿瑋救災22年 深入維冠大樓救災獲鳳凰獎

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

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嘉義縣消防局第一大隊隊員林耿瑋救災22年，歷經維冠大樓倒塌搜救等挑戰，在家人支持下把救人當使命，獲得全國消防楷模鳳凰獎，縣長翁章梁今頒獎表揚，強調消防人員生命安全最重要，除了添購無人機、消防機器人等科技救災設備，本月也有43名消防新血報到，可望強化基層戰力。

林耿瑋說，當年受招生簡章的薪資及待遇吸引，毅然決然投入考試，順利畢業後就回到家鄉服務，救災過程中深感水火無情，消防人員處在高度危險環境中，尤其維冠大樓倒塌救災任務，面對巨大災害現場滿目瘡痍，只能盡自己微薄之力，與同伴一起深入樓道內搜救。

林耿瑋也說，從事消防工作22年，因工作性質太危險，起初家人並不支持，但後來妻子陳惠雲轉念支持，認為消防也算是在做善事，能夠幫助很多人，像在發生車禍受困時，要帶著破壞器材趕快到場搶救，等同在和死神拔河，獲鳳凰獎相當不易，感謝長官和同事支持。

「水裡來，火裡去，是消防人員的共同寫照。」翁章梁說，一定要提升消防弟兄生命安全，嘉義縣消防局持續強化科技救災，購置消防機器人、無人機，也成立特搜大隊、著手興建防災教育中心，並提升及更新消防裝備，盼提升救災效率，也讓消防人員更加安全。

翁章梁也說，為彌補消防人力匱乏的問題，在縣府支持與消防局共同努力下，本月共有43名消防新血報到，可望強化基層戰力，共同打造更安全的工作環境；目前消防局正積極準備參加內政部消防署NAP中型認證，盼投入國際人道救援輪值，成為台灣國際搜救隊一員。

嘉義縣消防局第一大隊隊員林耿瑋（右）從事消防工作22年，今年獲頒最高榮譽全國消防楷模鳳凰獎。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局第一大隊隊員林耿瑋（右）從事消防工作22年，今年獲頒最高榮譽全國消防楷模鳳凰獎。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天參加消防表揚活動，慰勉消防弟兄辛勞，承諾持續強化科技救災。記者余承翰／攝影
嘉義縣長翁章梁今天參加消防表揚活動，慰勉消防弟兄辛勞，承諾持續強化科技救災。記者余承翰／攝影
嘉義縣長翁章梁今天參加消防表揚活動，慰勉消防弟兄辛勞，並頒獎給獲獎人員。記者余承翰／攝影
嘉義縣長翁章梁今天參加消防表揚活動，慰勉消防弟兄辛勞，並頒獎給獲獎人員。記者余承翰／攝影

翁章梁 維冠

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