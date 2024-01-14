新北林口19層大樓旁 中年男子墜落命危送醫
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
新北市林口區文化三路二段某社區的警衛，今天中午12時許聽見異響，外出查看發現1名男子躺在人行道上不會動，連忙向119報案，消防隊趕抵發現患者頭部撕裂傷、雙腳變形，推測應是墜落造成。
救護車將患者緊急送往林口長庚醫院，途中已失去生命徵象，到院後從身上衣物找到證件，56歲姓陳。事發現場旁邊是19層樓大型社區，患者是否為住戶，後續由警方調查釐清中。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言