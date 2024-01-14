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新北林口19層大樓旁 中年男子墜落命危送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

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新北市林口區文化三路二段某社區的警衛，今天中午12時許聽見異響，外出查看發現1名男子躺在人行道上不會動，連忙向119報案，消防隊趕抵發現患者頭部撕裂傷、雙腳變形，推測應是墜落造成。

救護車將患者緊急送往林口長庚醫院，途中已失去生命徵象，到院後從身上衣物找到證件，56歲姓陳。事發現場旁邊是19層樓大型社區，患者是否為住戶，後續由警方調查釐清中。

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新北市林口區某大樓旁，中午發現中年男子墜落受傷，救護車送醫途中已無生命徵象。圖／本報資料照與案件無關
新北市林口區某大樓旁，中午發現中年男子墜落受傷，救護車送醫途中已無生命徵象。圖／本報資料照與案件無關

患者 林口

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