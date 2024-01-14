新北林口19層大樓旁 中年男子墜落命危送醫

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市林口區文化三路二段某社區的警衛，今天中午12時許聽見異響，外出查看發現1名男子躺在人行道上不會動，連忙向119報案，消防隊趕抵發現患者頭部撕裂傷、雙腳變形，推測應是墜落造成。

救護車將患者緊急送往林口長庚醫院，途中已失去生命徵象，到院後從身上衣物找到證件，56歲姓陳。事發現場旁邊是19層樓大型社區，患者是否為住戶，後續由警方調查釐清中。