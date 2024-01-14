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侯友宜視察三鶯線盯進度 2025列車完成測試將提早通車

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

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捷運三鶯線如火如荼進行中，捷運機廠主結構完成近9成，新北市長侯友宜今天回到新北上工，第一個行程就前往機場視察，侯友宜表示，預估2025年底能把列車測試做完提早通車，未來三鶯線再延伸到桃園八德，與桃園綠線銜接，更便捷北北桃捷運路網，打造共榮生活圈。

捷運三鶯線是新北捷運局第一條自辦的中運量捷運，2023年12月完成全線14.3公里合龍作業，正全面展開軌道鋪設、機廠也同步施工，預計今年底列車可在優先路段橫溪站至鶯歌車站間動態測試，朝2025年完工邁進。

侯友宜表示，三鶯線於去年底完成全線14.3公里的高架段合龍，象徵全線主體結構完成、全線連通，後續軌道及機電系統施工不會中斷，且無須占用道路，將以完成「軌道」、「電力」及「列車行駛」，三大方向推動機電工程。

侯友宜說，三鶯線三峽機廠行政中心、主變電站、儲車廠及維修工廠結構體完成近9成，機廠軌道僅剩測試軌，預計4月完成機廠所有平面軌道；機廠主變電站引接台電161KV電力，提供機電所需電力，6月將可供應22KV電力至維修工廠、行政大樓及測試軌，以利列車7月開始靜態及動態測試。

侯友宜說，優先測試路段(LB04橫溪站至LB08鶯歌車站)，今年10月將完成軌道鋪設，11月第三軌供電完成，接續 6組列車上線測試，提前啟動機電系統測試調校，以縮短整體工進。

侯友宜說，三鶯線在疫情及通貨膨脹下，感謝市府團隊沒有懈怠，依然往前推進也在逐步完成中，希望這條線一樣可以在他任內完成，希望2025年底前把列車測試做完提早通車。

捷運局長李政安指出，列車於優先測試路段上線測試後，將全線動態、系統整合測試及穩定性測試，在2025年測試達標後即可完工，並盡快進行初履勘，期盼在安全無虞下通車。通車後三峽鶯歌地區市民至雙北市中心通勤時間將減少20分鐘，可通達雙北捷運路網每個角落，有效提升地區可及性。

總統大選落幕，新北市長侯友宜（右）上午開始新北市長行程，前往捷運三鶯線三峽機廠視察。記者陳正興／攝影
總統大選落幕，新北市長侯友宜（右）上午開始新北市長行程，前往捷運三鶯線三峽機廠視察。記者陳正興／攝影

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