新北三芝老農雙腿遭耕耘機截斷 大動脈出血緊急送醫

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市三芝區今天上午有1名老農操作耕耘機不慎，下半身遭捲進機器內，雙腿慘遭截肢，消防隊趕抵協助脫困，並將人和斷肢一併送到淡水馬偕醫院手術，事故原因尚待進一步調查釐清。

據指稱，65歲莊姓農民今天上午10時許，與侄子一起在三芝區錫板里的自家農地網室，操作耕耘機準備翻土種菜。莊男疑似發現機器運轉不順，停下檢修，耕耘機卻突然運轉，將他的下半身捲進去。