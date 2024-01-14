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下半身捲入…新北三芝老農雙腿遭耕耘機截斷 大動脈出血緊急送醫

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新北三芝老農雙腿遭耕耘機截斷 大動脈出血緊急送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

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新北市三芝區今天上午有1名老農操作耕耘機不慎，下半身遭捲進機器內，雙腿慘遭截肢，消防隊趕抵協助脫困，並將人和斷肢一併送到淡水馬偕醫院手術，事故原因尚待進一步調查釐清。

據指稱，65歲莊姓農民今天上午10時許，與侄子一起在三芝區錫板里的自家農地網室，操作耕耘機準備翻土種菜。莊男疑似發現機器運轉不順，停下檢修，耕耘機卻突然運轉，將他的下半身捲進去。

莊男雙腿從大腿處遭截斷，卡在耕耘機裡，痛得大叫，在旁的侄子連忙報案。消防隊趕抵發現患者腿部大動脈出血，連忙協助脫困並緊急止血處置，交由救護車送往淡水馬偕醫院手術。事故詳情後續由警方調查釐清中。

新北市三芝區今天上午有1名老農操作耕耘機不慎，下半身遭捲進機器內，雙腿慘遭截肢，消防隊趕抵協助脫困，並將人和斷肢一併送到淡水馬偕醫院手術。記者林昭彰／翻攝
新北市三芝區今天上午有1名老農操作耕耘機不慎，下半身遭捲進機器內，雙腿慘遭截肢，消防隊趕抵協助脫困，並將人和斷肢一併送到淡水馬偕醫院手術。記者林昭彰／翻攝
新北市三芝區今天上午有1名老農操作耕耘機不慎，下半身遭捲進機器內，雙腿慘遭截肢，消防隊趕抵協助脫困，並將人和斷肢一併送到淡水馬偕醫院手術。記者林昭彰／翻攝
新北市三芝區今天上午有1名老農操作耕耘機不慎，下半身遭捲進機器內，雙腿慘遭截肢，消防隊趕抵協助脫困，並將人和斷肢一併送到淡水馬偕醫院手術。記者林昭彰／翻攝

馬偕醫院 淡水

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