龜山島海域中午發生火燒船 登山遊客報案海巡署出動救人

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

宜蘭縣頭城外海近龜山島海域附近，今天中午傳出一起漁船起火事件，海巡署人員馳援已在中午救下兩名船員。據悉，這漁船是深澳籍CT4延繩釣漁船，起火原因到底是機械故障或是炊煮不慎都待調查，但黑色的濃煙直竄天際，火勢相當大，連在草嶺古道爬山遊客都目睹這場火燒船趕緊報案，幸好二名船員被救起，起火原因還待調查釐清。 龜山島海域有漁船發生火燒船，在草嶺古道登山遊客都目睹驚險狀況。圖／讀者韋澤人提供 龜山島海域有漁船發生火燒船，在桃源谷登山民眾都目睹驚險狀況。圖／讀者韋澤人提供