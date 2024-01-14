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龜山島海域中午發生火燒船 登山遊客報案海巡署出動救人
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宜蘭縣頭城外海近龜山島海域附近，今天中午傳出一起漁船起火事件，海巡署人員馳援已在中午救下兩名船員。據悉，這漁船是深澳籍CT4延繩釣漁船，起火原因到底是機械故障或是炊煮不慎都待調查，但黑色的濃煙直竄天際，火勢相當大，連在草嶺古道爬山遊客都目睹這場火燒船趕緊報案，幸好二名船員被救起，起火原因還待調查釐清。
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