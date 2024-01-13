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北市圓山大飯店門口鬥毆 酒醉男倒地遭痛毆、狠踹

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

‧賴清德破550萬票宣布當選總統、21縣市區域立委出爐，最新開票數請鎖定選戰專區

這個月6日下午4時許，台北市圓山大飯店門口發生鬥毆事件，53歲朱姓男子和31歲邱姓男子，飲宴後疑因擦撞緣故，和一名30歲戴帽的馮姓男子發生推擠衝突，邱男被甩倒在地，遭馮男朝臉上痛毆兩拳後，馮男仍相當氣憤，對已倒在地上的邱男再狠踹一腳，朱男想上前理論，被馮男的同行友人推倒，目前轄區中山警分局已掌握馮男身分，將通知雙方到案說明並依法偵辦。

Line社群「記者爆料網」出現一段影片，朱、邱兩人飲宴後，走出圓山大飯店門口時，疑與馮姓男子一夥人發生擦撞，兩人朝馮男走去，雙方高聲叫囂怒罵髒話；朱、邱伸手要揪住馮男時，馮反抓邱將他甩倒在地，馮趁邱倒地，朝他的臉部狠揍兩拳，馮的女友人制止他繼續出手，但沒過數秒，馮仍不解氣，又上前狠踹一腳，馮的同行男友人，雙手插褲袋在旁觀看。

警方獲報圓山大飯店有鬥毆案件，到場時馮男等人已離去，只見朱男與邱男坐在地上，朱男右膝擦挫傷，邱男臉上有傷口流血，趕緊協助邱男到馬偕醫院就醫，警方調閱飯店監視器畫面，已掌握兩造當事人影像畫面及身分，將約談雙方到案說明。

台北市圓山大飯店日前發生鬥毆案件，圖中馮姓男子（圖中戴帽者）朝已躺在地上的邱姓男子狠踹一腳。圖/翻攝Line社群「記者爆料網」
台北市圓山大飯店日前發生鬥毆案件，圖中馮姓男子（圖中戴帽者）朝已躺在地上的邱姓男子狠踹一腳。圖/翻攝Line社群「記者爆料網」

飯店 鬥毆 馬偕醫院

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