北市圓山大飯店門口鬥毆 酒醉男倒地遭痛毆、狠踹

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這個月6日下午4時許，台北市圓山大飯店門口發生鬥毆事件，53歲朱姓男子和31歲邱姓男子，飲宴後疑因擦撞緣故，和一名30歲戴帽的馮姓男子發生推擠衝突，邱男被甩倒在地，遭馮男朝臉上痛毆兩拳後，馮男仍相當氣憤，對已倒在地上的邱男再狠踹一腳，朱男想上前理論，被馮男的同行友人推倒，目前轄區中山警分局已掌握馮男身分，將通知雙方到案說明並依法偵辦。

Line社群「記者爆料網」出現一段影片，朱、邱兩人飲宴後，走出圓山大飯店門口時，疑與馮姓男子一夥人發生擦撞，兩人朝馮男走去，雙方高聲叫囂怒罵髒話；朱、邱伸手要揪住馮男時，馮反抓邱將他甩倒在地，馮趁邱倒地，朝他的臉部狠揍兩拳，馮的女友人制止他繼續出手，但沒過數秒，馮仍不解氣，又上前狠踹一腳，馮的同行男友人，雙手插褲袋在旁觀看。