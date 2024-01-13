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影／推輪椅母找不到無障礙坡道 淡水醉男大鬧投開票所被壓制

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

楊姓男子今天早上滿身酒氣推著坐輪椅媽媽，來到新北市淡水區淡海國小準備投票，楊男找不到無障礙坡道與警在投開票所外爭論，楊母在唐勸阻無效，遭警壓制帶回派出所保護管束。

據了解，楊姓男子（60歲）今天中午12時許喝得酩酊大醉，他搖晃推著坐輪椅的母親，準備進入新北市淡水區新市二路二段淡海國小投票。孰料，楊男找不到無障礙坡道，員警雖已告知在另外一側進入，但楊男似乎聽不進去，在場藉酒意大呼小叫。

楊母見他酒醉失控，深怕會影響到其他民眾投票，在旁給予安撫勸阻，但楊男依然故我持續叫囂。警方見勸阻無效將他壓制，經酒測每公升達1.04毫克，帶回保護管束。有民眾拍下警方壓制畫面上船臉書社群，並貼文寫下「投個票而已，至於嗎？」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊姓男子今天早上在新北市淡水區淡海國小外大鬧，遭警壓制帶回派出所保護管束。圖／臉書細說帶水
楊姓男子今天早上在新北市淡水區淡海國小外大鬧，遭警壓制帶回派出所保護管束。圖／臉書細說帶水
楊姓男子今天早上在新北市淡水區淡海國小外大鬧，遭警壓制帶回派出所保護管束。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子今天早上在新北市淡水區淡海國小外大鬧，遭警壓制帶回派出所保護管束。記者曾伯愷／翻攝

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