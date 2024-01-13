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屏東長治宮廟扛轎占車道、燃炮吵人 居民怒...警開出10罰單

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣長治鄉一間宮廟於昨晚9點左右舉辦遶境活動，廟宇人員未申請路權卻跑到馬路上占用車道，扛轎並點燃鞭炮，再加上活動鑼鼓震天價響，阻礙交通與巨大聲響造成周邊鄉親強烈不滿、氣得報警，遶境活動負責人及民眾被警方依違反道路交通管理處罰條例開出10張罰單，遭罰逾萬元，遶境人馬當場被制止疏散，恢復交通順暢。

長治鄉內某間宮廟於昨晚9點左右舉行廟會遶境活動，現場聚集逾百人，多名廟宇人員扛著神轎、點燃鞭炮、敲鑼打鼓占用車道，遭民眾檢舉噪音擾民及妨礙交通，警方獲報後到場協處。

警方表示，該宮廟未申請活動許可，當場依道路交通管理處罰條例，對活動負責人及違規民眾開出10張罰單，分別為3張「未經許可在道路舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為」、1張「並排停車」、6張「違規停車」。

警方指出，開罰後立即制止活動進行，並調動警力施行交通疏導，再嚴禁於道路燃放鞭炮，沿途疏導還給鄉親順暢交通。

屏東縣長治鄉一間宮廟於昨晚9點左右舉辦遶境活動，廟宇人員未申請路權卻跑到馬路上占用車道，阻礙交通與活動巨大聲響造成周邊鄉親強烈不滿、氣得報警。圖／警方提供
屏東縣長治鄉一間宮廟於昨晚9點左右舉辦遶境活動，廟宇人員未申請路權卻跑到馬路上占用車道，阻礙交通與活動巨大聲響造成周邊鄉親強烈不滿、氣得報警。圖／警方提供
屏東縣長治鄉一間宮廟於昨晚9點左右舉辦遶境活動，廟宇人員未申請路權卻跑到馬路上占用車道，阻礙交通與活動巨大聲響造成周邊鄉親強烈不滿、氣得報警。圖／警方提供
屏東縣長治鄉一間宮廟於昨晚9點左右舉辦遶境活動，廟宇人員未申請路權卻跑到馬路上占用車道，阻礙交通與活動巨大聲響造成周邊鄉親強烈不滿、氣得報警。圖／警方提供
屏東縣長治鄉一間宮廟於昨晚9點左右舉辦遶境活動，廟宇人員未申請路權卻跑到馬路上占用車道，阻礙交通與活動巨大聲響造成周邊鄉親強烈不滿、氣得報警。圖／警方提供
屏東縣長治鄉一間宮廟於昨晚9點左右舉辦遶境活動，廟宇人員未申請路權卻跑到馬路上占用車道，阻礙交通與活動巨大聲響造成周邊鄉親強烈不滿、氣得報警。圖／警方提供

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