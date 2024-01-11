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休旅車衝破施工圍籬撞怪手 27歲男駕駛：我恍神了！
新北市三重區捷運路與水漾路一段交叉口，今天下午3時許有1輛休旅車衝破堤防邊施工圍籬，撞上作業中的挖土機。警方和消防隊獲報先後趕抵，休旅車車頭全毀，幸好沒人受傷，27歲林姓駕駛聲稱：一時恍神！
據了解，林姓男子當時開車搭載56歲母親，沿二重疏洪道堤防邊水漾路直行，到捷運路口突然衝向路肩，直接撞倒施工圍籬再撞上作業中的挖土機，車內安全氣囊瞬間炸開，嚇醒原本在右前座睡覺的母親。
警方和消防隊獲報趕抵，休旅車的車頭已經撞毀，幸好車門都還能正常開啟，無人受傷，27歲林男沒有飲酒，聲稱只是一時恍神。警方依一般交通事故處理。
新北市消防局第三大隊大隊長陳志德表示，民眾開車若感覺精神不濟或身體不適，建議不要勉強硬撐，最好停靠路邊休息或打電話請親友接應，如果情況緊急，可立即撥打119請救護人員協助就醫，才能避免發生憾事。
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