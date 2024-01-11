後天要建醮便當店廚房竄火！及時撲滅店門口木造牌樓沒事

台南市新市區主祀天上聖母的永安宮，睽違44年後將在13日投票日當天舉行七朝清醮，沒想到會首之一的便當店下午發生火警，現場濃煙不停竄出，警消據報出動17車39人到場灌救，40分鐘內將火勢撲滅，所幸並未造成人員傷亡，店家門口的木製牌樓也安然無恙，但至少得停業幾天，里民說「少了家好吃的便當店」，詳細起火原因有待後續調查釐清。

南市消防局11日下午14時44分接獲報案，新市區中興街一處2層樓透天民宅起火，立刻派遣新市、南科、善化、安定、山上、鹽行、新化等分隊及新化中隊、第三大隊馳援，到場後發現是一家便當店起火燃燒，濃煙不斷從2樓竄出，立刻出水灌救。

便當店的員工在火災發生後逃出，他們表示在廚房製作菜餚時，疑似是火苗順著油氣燒了起來，又沿著排煙管向上竄，拿著滅火器要搶救已經來不及，趕緊跑出來並向119報案求助。