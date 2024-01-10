影／疑KTV歡唱離場等電梯「互看不順眼」 揮刀傷人逃1小時落網

新北市蔡姓男子日前於汐止區一間KTV歡唱後等電梯與也要離場的林姓男子等人，疑酒後互看不順眼起口角爭執，蔡涉嫌揮舞折疊刀劃傷林，逃回家躲1小時遭警速逮落網。警詢後蔡男依傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦，林與蔡二人相互動手鬥毆部分，另依社會秩序維護法裁罰。

新北市警方本月7日凌晨4時許獲報，汐止區中興路一間KTV發生聚眾鬥毆，疑似有人受傷流血，轄區汐止警方立即出動快打部隊趕抵，發現林姓男子（43歲）、戴姓男子（36歲）及唐姓男子（40歲）等3人於KTV內四樓欲離場要搭乘電梯至三樓，電梯外和也要離場的蔡姓男子（22歲）疑酒後互看不順眼起口角爭執，蔡突對林男等3人叫囂，林男因而與蔡男發生肢體衝突，過程中林男遭蔡男揮舞摺疊刀劃傷前額跟左耳，蔡男逞凶後即棄刀快步逃逸。

警方於現場見林男受傷流血，先行協助傷者送醫，經治療後無大礙；警方調閱監視器並查明涉嫌行凶逃逸蔡男身分，於案後一小時即循線至其汐止區住處查緝到案，以準現行犯逮捕，警詢後蔡男依傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦，林與蔡二人相互動手鬥毆部分，另依社會秩序維護法裁罰。