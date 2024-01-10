氣熟女多次拒愛…台中男潑油揮刀砍人面目全非 法院重判8年2月

台中市林姓男子愛慕王姓熟女，去年間多次向王女示愛，都被王女拒絕，林竟生怨懟，準備西瓜刀、汽油後，在去年間埋伏要出門上班的王女，持刀砍王女頭頸、身體十多刀，甚至要潑汽油燒王女，幸好有民眾經過才未點燃，王女獲救後送醫撿回一命，二審仍認定林涉犯殺人未遂罪，判刑8年2月，仍可上訴。

判決指出，林姓男子（44歲）在去年間多次向大7歲王女示愛，但都被王女拒絕，林男心生不滿，去年4月13日，準備好裝有汽油的油桶、西瓜刀、空氣槍等犯案工具後，同年月15日前往王女公司外埋伏，趁王女停車欲下車之際，林男先持空氣槍，打破王女轎車駕駛座玻璃，接著拿西瓜刀朝王女頭部、頸部、上半身猛砍十多刀。

王女持辣椒水反抗未果，林將王女拉至轎車右前座，接著將汽油桶放在轎車後車廂後，駕駛王女轎車前往豐原，接著在觀音山納骨塔附近的墓園，拿出汽油朝王女潑灑，以打火機準備點燃，但當時有民眾經過未果，林又駕駛該輛轎車返回豐原，途中追撞前方停等紅燈的貨車，林倒車時又碰撞另輛車輛，造成胸骨骨折。

警方獲報到場，趕緊將王女送醫，王女因鼻骨被削斷，以及臉部、四肢都有嚴重受傷，一度住進加護病房，幸好後來經急救後撿回一命。

台中地院審酌，林以西瓜刀揮砍王女數刀，載往偏僻區域潑灑汽油，過程中有冷靜時間，但仍未罷手，認定林男「殺意堅決」，被害人傷勢嚴重，經加護病房救治才倖免，認為林的犯案手段漠視人命、嚴重破壞社會秩序，且未與被害人達成和解，被害人也請求院方從重量刑，審酌相關情狀後，依殺人未遂罪，判刑8年2月。

全案上訴台中高分院，林男與律師抗辯，他是在被王女噴灑辣椒水後，一時氣憤，才興起殺人犯意，原本沒有意思要殺人，並非預謀，不過不被合議庭採信，駁回上訴，維持一審原判，判刑8年2月，仍可上訴。