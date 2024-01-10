快訊

「台大五姬」陳匡怡否認當小三 爆：張孝全追我不成

中職／引進突破僵局制！10局起二壘有跑者 和局仍保留

看盡民進黨吃銅吃鐵吃台灣 管中閔寫給晚輩一封信：集中支持侯友宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣熟女多次拒愛…台中男潑油揮刀砍人面目全非 法院重判8年2月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子愛慕王姓熟女，去年間多次向王女示愛，都被王女拒絕，林竟生怨懟，準備西瓜刀、汽油後，在去年間埋伏要出門上班的王女，持刀砍王女頭頸、身體十多刀，甚至要潑汽油燒王女，幸好有民眾經過才未點燃，王女獲救後送醫撿回一命，二審仍認定林涉犯殺人未遂罪，判刑8年2月，仍可上訴。

判決指出，林姓男子（44歲）在去年間多次向大7歲王女示愛，但都被王女拒絕，林男心生不滿，去年4月13日，準備好裝有汽油的油桶、西瓜刀、空氣槍等犯案工具後，同年月15日前往王女公司外埋伏，趁王女停車欲下車之際，林男先持空氣槍，打破王女轎車駕駛座玻璃，接著拿西瓜刀朝王女頭部、頸部、上半身猛砍十多刀。

王女持辣椒水反抗未果，林將王女拉至轎車右前座，接著將汽油桶放在轎車後車廂後，駕駛王女轎車前往豐原，接著在觀音山納骨塔附近的墓園，拿出汽油朝王女潑灑，以打火機準備點燃，但當時有民眾經過未果，林又駕駛該輛轎車返回豐原，途中追撞前方停等紅燈的貨車，林倒車時又碰撞另輛車輛，造成胸骨骨折。

警方獲報到場，趕緊將王女送醫，王女因鼻骨被削斷，以及臉部、四肢都有嚴重受傷，一度住進加護病房，幸好後來經急救後撿回一命。

台中地院審酌，林以西瓜刀揮砍王女數刀，載往偏僻區域潑灑汽油，過程中有冷靜時間，但仍未罷手，認定林男「殺意堅決」，被害人傷勢嚴重，經加護病房救治才倖免，認為林的犯案手段漠視人命、嚴重破壞社會秩序，且未與被害人達成和解，被害人也請求院方從重量刑，審酌相關情狀後，依殺人未遂罪，判刑8年2月。

全案上訴台中高分院，林男與律師抗辯，他是在被王女噴灑辣椒水後，一時氣憤，才興起殺人犯意，原本沒有意思要殺人，並非預謀，不過不被合議庭採信，駁回上訴，維持一審原判，判刑8年2月，仍可上訴。

台中市林姓男子多次示愛王女被拒，去年間埋伏王女砍殺、潑汽油欲奪命，林開王女轎車途中與人發生車禍，警方即時到場查緝。圖／讀者提供
台中市林姓男子多次示愛王女被拒，去年間埋伏王女砍殺、潑汽油欲奪命，林開王女轎車途中與人發生車禍，警方即時到場查緝。圖／讀者提供

殺人 西瓜 辣椒水 台中市

延伸閱讀

轎車翻落阿里山6歲童獲救父亡 檢警相驗：高處墜落頭部重創

阿里山公路轎車滑落山坡 救難隊下切拉起駕駛已無生命跡象

澎湖輪啟航4月破首樁運毒案 2男轎車藏毒民宿落網遭押

1男台中挺柯文哲持槍到場？警：查獲空氣槍、辣椒水等

相關新聞

桃園男棒打侏儒症同學掀波 黑道爸去年撂人圍毆6國中生

桃園市某國中8年級陳姓男學生，昨拿書本捲成棍棒狀，毆打疑患有侏儒症的男同學屁股。據悉動手的男學生去年也在學校爆發口角，當...

三重警租屋處死亡案 新北警督察長：速查給死者跟家屬交代

新北市三重警分局李姓員警今天上午於租處舉槍自戕身亡，今天下午新北市警察局督察長王文澤代表警局召開記者會說明，面對李姓員警...

影／中油林園廠三輕壓縮機異常 「碰」一聲巨響燃燒塔冒沖天火光

中油林園廠的三輕低溫工場，今天下午2時許因為壓縮機異常，造成燃燒塔冒出火光及黑煙。當地居民說，聽見林園工業區傳來「碰！」...

舉槍自戕後遺體冰存新北市立殯儀館 檢警明相驗釐清三重警死因

新北市三重警分局厚德派出所李姓員警，今天上午在租處舉槍自戕身亡，下午檢察事務官會同新北市警局刑事鑑識中心、三重警分局到場...

未設防止崩塌設施…高雄工地65歲工人跌落 勞檢處：勒令停工並開罰

高雄市楠梓區一處工地上午發生工安意外，65歲潘姓工人從2樓跌落受傷，所幸意識清醒，送醫治療中。市府勞工局勞檢處表示，雇主...

氣熟女多次拒愛…台中男潑油揮刀砍人面目全非 法院重判8年2月

台中市林姓男子愛慕王姓熟女，去年間多次向王女示愛，都被王女拒絕，林竟生怨懟，準備西瓜刀、汽油後，在去年間埋伏要出門上班的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。