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吃宵夜遇死劫 彰化台一線1死3傷車禍影像曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣埔心鄉與員林市交界處的台一線今天清晨4 點多發生一輛福斯「小鋼砲」自撞車禍，造成29歲張姓駕駛傷重不治，車內另3人受傷送醫，初步調查，4人是去吃宵夜途中發生車禍，目前警方還在調閱路口監視器調查釐清中。

彰化縣消防局今天上午4點37分接獲通獲埔心鄉台一線中山路發生車禍，消防人員到達現場後發現駕駛張男受困車中，被夾在車內，另 3人已自行逃出車外，警消將受傷3人18歲莊男、23歲何男、21歲鄭男送醫救治後已無大礙，並以破壞器材打開車門救出張男，但他無呼吸心跳，消防人員立即予以CPR急救，但送醫後仍傷重不治。

撞車影音也爆光，張男車速很快，開到台一線大潤發前方突衝撞到路旁花台後翻車，由於受傷男子說他們一行是從台中要到彰化吃宵夜卻發生車禍，但又傳出張男駕駛車輛可能與其他車輛競速駕駛，疑有糾紛，警方已深入調查肇事原因中。

彰化縣埔心鄉與員林市交界處的台一線今天清晨發生一輛福斯「小鋼砲」自撞車禍，造成一死三傷，肇事原因警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣埔心鄉與員林市交界處的台一線今天清晨發生一輛福斯「小鋼砲」自撞車禍，造成一死三傷，肇事原因警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣埔心鄉與員林市交界處的台一線今天清晨發生一輛福斯「小鋼砲」自撞車禍，造成一死三傷，肇事原因警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣埔心鄉與員林市交界處的台一線今天清晨發生一輛福斯「小鋼砲」自撞車禍，造成一死三傷，肇事原因警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣埔心鄉與員林市交界處的台一線今天清晨發生一輛福斯「小鋼砲」自撞車禍，造成一死三傷，肇事原因警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣埔心鄉與員林市交界處的台一線今天清晨發生一輛福斯「小鋼砲」自撞車禍，造成一死三傷，肇事原因警方調查中。圖／民眾提供

車禍 監視器 彰化

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