影／老翁違規穿越馬路遭機車撞上 7旬騎士死亡、行人送醫昏迷中

新北市五股區昨晚發生嚴重車禍，1名67歲老人違規穿越馬路，被疾駛而來的機車撞飛，騎士年紀更大已經74歲，當場昏迷送醫，急救後宣告不治，路旁店家的監視器拍到整個驚悚撞擊過程。

這起事故發生在昨晚6時許，地點在五股國民運動中心附近的成泰路三段，道路雙向各只有1線車道，路幅不寬，當時車流量不小。從監視器畫面可見，67歲邱姓老翁原本站在路旁，小心等候左側的車流通過之後才起步過馬路。

但他沒走斑馬線，直接違規穿越馬路，且走到道路中線之後就沒注意觀看右側來車，被74歲馬姓老翁騎乘的機車撞上。行人整個被撞飛彈起落地，騎士和機車也摔倒，2人連同機車一起在地面磨擦滑行10幾公尺才停下。

五股區成功里長簡銘信和集福里長葉玉芳剛好就在附近，馬上過來協助戒護、疏導交通，警方和救護車隨後趕抵，2名老翁都昏迷，騎士送至淡水馬偕醫院急救，晚間7時46分宣告不治，行人送到新莊台北醫院，昏迷指數7仍留院觀察中。