警公布台中市十大肇事路口 肇事件數下降三至五成

台中市警局交通大隊公布去年十大肇事路口，肇事數量比起前年有顯著降低。圖／台中市交大提供

台中市警局交通大隊公布去年度十大肇事路口，比起前年同期，肇事件數都有明顯下降，下降幅度達三成至五成，其中以南屯區環中路、五權西路口減少98件，減幅達51.85%最多，未來將持續利用大數據分析，滾動調整事故防制策略，以降低事故發生數。

台中市警局交通大隊表示，經去年度執行各項防制作為，十大肇事路口比起前年同期，肇事件數有明顯下降，其中降幅前三名為，南屯區環中路、五權西路口減少98件（-51.85%）最多、西屯區中清聯絡道與環中路口減少48件（-39.34%）次之、西屯區台灣大道與惠來路口減少39件（-39%）排第三。

交大表示，去年台中市市十大高肇事路口，以西屯區6處最多，其次為南屯區2處、北區1處及北屯區1處，在發生熱時方面多為下班時間（下午4時至晚間8時），以及臨近下班前（下午2時至4時），由於十大肇事路口在尖峰時段車流量大，在車流交織的過程，民眾若有搶快的情形，較易發生事故。

交大指出，針對高肇事地點，將展開改造工程，查報不合理道路、交通設計，另以「分群、分眾、分區」方式，強化各項宣導作為，輔以人員干預及科技執法干預為執法重點，於肇事熱時強化派遣義交或員警執行交通疏導、事故防制勤務，配合科技執法，提升用路者行車安全。

交大表示，將持續執行工程、教育及執法等3E事故防制策略，期能建立用路人正確觀念，以降低交通事故發生，同時呼籲各位市民，行經路口時，切勿搶快，應隨時注意車前狀況，依照速限行駛，保持行車安全距離，避免發生交通事故，以共同創造良好的行車環境。