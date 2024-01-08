影／網紅退休警違停遇拖吊 錄影怒嗆女警態度不佳要脅PO網

經常拍影片挑警察值勤毛病的蕭姓退休員警，昨天帶妻女到新北市二重疏洪道參加活動，不找停車場卻違停在橋梁匝道口紅線坐在車內休息，差點被拖吊，但因過程有瑕疵，拿起手機錄影嗆女警態度不佳，甚至威脅要PO網。最後罰單沒開，影片還是發布了。

據了解，昨天上午6時40分至11時，二重疏洪道微風運河周邊舉辦海綿寶寶趣味路跑活動，蕭男將轎車違停在堤防外的蘆洲區環堤大道路旁紅線，他事後在抖音貼文自稱「大哥我關閉電門在車內休息並等候妻、女」。

該處設有行人階梯方便民眾越堤進出疏洪道，但位置剛好是環堤大道與永平街T字形路口，且是成蘆大橋的下橋匝道口。上午9時許，2輛拖吊車路過發現違停，立刻停靠執行拖吊作業，拖吊車迅速操作夾具撐起該車前輪，另1名司機幫忙貼封條，員警站在車後拍照。

司機貼封過程才發現車內有人，連忙示意中止拖吊，將撐起的車輪放下，蕭男立刻開門下車，員警也上前解釋因為隔熱紙顏色很深，一時沒發現車內有人。但蕭男不滿警方沒有查證清楚，開始指責女警太囂張、揚言要投訴。

雙方因此有點火藥味，蕭男馬上拿起手機對著女警錄影，並在圍觀路人眾目睽睽之下，咄咄逼人用教訓晚輩的口吻持續碎念，「我人在車上，你給我碰一下，被你們弄得我屁股痛啦，這麼大聲喔，怎麼樣」。甚至揚言提告、威脅要PO網。

但他似乎忘了自己違停可能影響交通，大言不慚說「我在車上休息捏！」就連拖吊車司機出面道歉打圓場，他還是繼續說個不停，「我們都很老鳥、我幹了31年。學妹不要這樣子啦。你現在客氣一點就算了，我影片就不放了」、「我待過交大、十幾個分局，跟你們衝突沒意思嘛」。