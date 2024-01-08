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春節網購便宜住宿券餐券小心被騙 竹市警：提防匯款後失聯

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹國際觀光旅遊展在竹市東區體育館舉辦，會場參加民眾甚多，新竹市警察局第二分局於旅展內進行反詐騙宣導，警方指出，春節年假將屆，民眾為節省開支會在網路上臉書等社群購買住宿券、餐券、機票等，這次特別針對網拍詐騙情節宣導，強化民眾識詐意識，避免被害。

警方表示，詐騙集團就是看上民眾想省錢的心態，於網路社群刊登低於市價的各項票券，等民眾匯款後即失聯，甚或以網路三方詐欺手法，同時施行雙面詐欺，一方面騙民眾匯錢購買票券到第三方善意第三人，這通常為其他網路賣家帳戶，另一方面再以不小心多匯錢等理由，要求第三方善意第三人退費，以此方式獲得贓款，帳戶被警示的風險，則由善意第三人承擔。

警二分局分局長林昆達呼籲，網路購物要多查證，若遇到只賣單一商品之一頁式賣家、聳動標題字眼（限時特賣、倒數計時）、 無公司地址或客服聯絡電話等可疑為詐騙情狀，請撥打165反詐騙專線諮詢，警方將持續透過宣導向民眾解說各種詐騙手段，努力達成「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大目標，有效守護民眾財產安全，共同維護地方治安。

春節年假將屆，民眾為節省開支會在網路上臉書等社群購買住宿券、餐券、機票等，竹市警二分局在新竹國際觀光旅遊展針對網拍詐騙情節宣導，強化民眾識詐意識，避免被害。圖／警方提供
春節年假將屆，民眾為節省開支會在網路上臉書等社群購買住宿券、餐券、機票等，竹市警二分局在新竹國際觀光旅遊展針對網拍詐騙情節宣導，強化民眾識詐意識，避免被害。圖／警方提供
春節年假將屆，民眾為節省開支會在網路上臉書等社群購買住宿券、餐券、機票等，竹市警二分局在新竹國際觀光旅遊展針對網拍詐騙情節宣導，強化民眾識詐意識，避免被害。圖／警方提供
春節年假將屆，民眾為節省開支會在網路上臉書等社群購買住宿券、餐券、機票等，竹市警二分局在新竹國際觀光旅遊展針對網拍詐騙情節宣導，強化民眾識詐意識，避免被害。圖／警方提供

詐騙集團 網路 新竹

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