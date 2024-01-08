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影／台中熟女站上奥迪車頂...隔空聽五月天演唱會惹議

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

知名樂團五月天在台中洲際棒球場連續辦理多場演唱會，但也衍生周邊「看免費」的亂象，之前有附近工地工人攀爬鷹架隔空看演場會遭工作人員舉報，昨天又有網友發現，一名熟女在洲際棒球場隔壁停車場頂樓，攀爬民眾車輛，站在車頂上一起搖擺吶喊，警方表示，未獲報毀損。

知名樂團五月天昨晚在洲際棒球場開唱，有網友拍到，有一名身分不詳的熟女，在球場對面的洲際停車場頂樓6樓，攀爬包括奥迪轎車等兩輛轎車的車頂，一起與五月天搖擺歡唱，過程都被網友拍攝下來，上傳網路，引發議論。

第五警分局表示，有關民眾拍攝到的狀況，沒有接獲有車主反映車輛車頂遭毀損，建議若有車主發現車輛有毀損情形，可向警方提出毀損告訴，警方都會依法受理案件。

第五警分局呼籲，民眾觀看表演應買票入場，切勿為觀看表演做出任何違法或脫序行為。

台中市一名熟女昨天爬上奥迪轎車等2輛車的車頂，與五月天一起歡唱，引發議論。圖／摘自社會事新聞影音
台中市一名熟女昨天爬上奥迪轎車等2輛車的車頂，與五月天一起歡唱，引發議論。圖／摘自社會事新聞影音

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