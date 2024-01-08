聽新聞
test
0:00 / 0:00

落網移工招認 菸蒂燒沙發釀災

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺上月救火不幸殉職，家屬昨帶著骨灰回高雄老家，途經新工分隊，消防局長陳中振率員身穿黑色制服列隊行最敬禮。記者黃羿馨／攝影
新竹縣消防局新工分隊長游尚樺上月救火不幸殉職，家屬昨帶著骨灰回高雄老家，途經新工分隊，消防局長陳中振率員身穿黑色制服列隊行最敬禮。記者黃羿馨／攝影
新竹縣消防分隊長游尚樺上月廿八日搶救火災受困移工不幸殉職，消防局原本研判冰箱電線走火引發火災，進一步調查卻發現移工起居室沙發碳化嚴重，周圍留有菸蒂，一名脫逃移工到案也供稱當時有人抽菸才引燃沙發，檢、警、消改朝菸蒂引發火災方向調查，全力追查其他三名失聯移工。

游尚樺四日舉行告別式，家屬昨天上午帶著他的骨灰返回高雄老家，途中繞經新工分隊告別，消防局長陳中振率警義消身穿黑色制服列隊行最敬禮，鳴消防警報送最後一程。

游尚樺當時率隊搶救，到場時有三名移工在陽台待救，另傳出屋內有一人受困。游尚樺救人心切，帶隊入內射水救火，並攜熱顯像儀尋找受困者，其他隊員在外架梯救人，同時間受困移工已跑到陽台待援，游尙樺卻遭濃煙嗆昏不幸殉職。

陳中振說，原懷疑冰箱電線走火引發火災，但經熱顯像儀發現，碳化最嚴重是二樓樓梯下方起居室泡棉沙發，周圍也採集到菸蒂，因此懷疑菸蒂引起火災可能性；火場鑑定報告二周內出爐。

四名獲救移工事後均逃逸，其中一人在游尚樺告別式當天在桃園市落網；他供稱就住在游尚樺罹難房間，火災當天上午八時原本要工作，雇主突然來電要他們放假，兩名室友就在沙發上閒聊抽菸，未料菸蒂燒破泡棉製沙發，冒出大量濃煙，他們不知道怎麼滅火，只好逃命。

該名移工說，自己抽電子煙，與他無關，由於該移工房間及臨路兩個房間都沒有起火，真正案發原因仍待釐清，移民署正全力查緝另三人下落。

陳中振表示，游尚樺昨天上午回到高雄老家，安置在旗津納骨塔，除了游尚樺家屬外，新工分隊的同仁也包車陪他南下，走完人生最後一程。

移工 火災 房間 抽菸 告別式 移民署 納骨塔

延伸閱讀

影／少年車手氣警態度差 找人縱火焚台中三分局偵防車今落網

殉職勇消游尚樺回家同袍列隊告別 1移工落網曝火災真相

台北港傳工安意外！作業船撞作業平台 移工落海送醫亡

近500筆雇主個資遭外洩 移工續聘居留整合服務系統驚現資安漏洞

相關新聞

落網移工招認 菸蒂燒沙發釀災

新竹縣消防分隊長游尚樺上月廿八日搶救火災受困移工不幸殉職，消防局原本研判冰箱電線走火引發火災，進一步調查卻發現移工起居室...

國道西螺段車禍 乘客拋飛亡

廿四歲許姓男子前晚駕車載蘇姓友人，行經國道一號北上雲林路段時，疑因變換車道不當擦撞右前方一輛聯結車，車身失控撞上分隔島騰...

與同學騎機車出遊 新北男大生疑為追上車隊「自撞電桿」…搶救仍不治

新北市汐止區八連路今天發生死亡車禍。就讀大學的19歲丁姓男大生下午1時許騎機車行經八連路二段時，不慎衝出路面撞上路邊電線...

試穿時掉包？新北男逛特賣會「舊鞋換新鞋」 跨年7天後仍被警察揪出

在新北市工商展覽館參加年終特賣會的運動鞋廠商，活動都快結束才發現商品被偷，有1個鞋盒遭塞進舊鞋，新鞋不翼而飛。警方昨天晚...

新店傳工安意外…62歲工人拆大樓防護網「41樓墜39樓」 頭部重創身亡

新北市新店區一處工地今天發生工安意外，62歲盧姓工人上午在1棟興建中的大樓執行防護網拆除工作時，不慎從41樓墜落至39樓...

高雄16歲少年無照騎車 跨雙黃線和轎車相撞「噴飛不治」

16歲周姓少年今午無照騎機車，行經高雄市大寮區河堤路，不明原因跨越雙黃線，和迎面而來由林姓女子駕駛的轎車相撞，周連人帶車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。