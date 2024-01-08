落網移工招認 菸蒂燒沙發釀災

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺上月救火不幸殉職，家屬昨帶著骨灰回高雄老家，途經新工分隊，消防局長陳中振率員身穿黑色制服列隊行最敬禮。記者黃羿馨／攝影 新竹縣消防分隊長游尚樺上月廿八日搶救火災受困移工不幸殉職，消防局原本研判冰箱電線走火引發火災，進一步調查卻發現移工起居室沙發碳化嚴重，周圍留有菸蒂，一名脫逃移工到案也供稱當時有人抽菸才引燃沙發，檢、警、消改朝菸蒂引發火災方向調查，全力追查其他三名失聯移工。

游尚樺四日舉行告別式，家屬昨天上午帶著他的骨灰返回高雄老家，途中繞經新工分隊告別，消防局長陳中振率警義消身穿黑色制服列隊行最敬禮，鳴消防警報送最後一程。

游尚樺當時率隊搶救，到場時有三名移工在陽台待救，另傳出屋內有一人受困。游尚樺救人心切，帶隊入內射水救火，並攜熱顯像儀尋找受困者，其他隊員在外架梯救人，同時間受困移工已跑到陽台待援，游尙樺卻遭濃煙嗆昏不幸殉職。

陳中振說，原懷疑冰箱電線走火引發火災，但經熱顯像儀發現，碳化最嚴重是二樓樓梯下方起居室泡棉沙發，周圍也採集到菸蒂，因此懷疑菸蒂引起火災可能性；火場鑑定報告二周內出爐。

四名獲救移工事後均逃逸，其中一人在游尚樺告別式當天在桃園市落網；他供稱就住在游尚樺罹難房間，火災當天上午八時原本要工作，雇主突然來電要他們放假，兩名室友就在沙發上閒聊抽菸，未料菸蒂燒破泡棉製沙發，冒出大量濃煙，他們不知道怎麼滅火，只好逃命。

該名移工說，自己抽電子煙，與他無關，由於該移工房間及臨路兩個房間都沒有起火，真正案發原因仍待釐清，移民署正全力查緝另三人下落。

陳中振表示，游尚樺昨天上午回到高雄老家，安置在旗津納骨塔，除了游尚樺家屬外，新工分隊的同仁也包車陪他南下，走完人生最後一程。