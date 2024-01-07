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酒後情緒失控KTV鬧事 警到場辣椒水控制場面
嘉義市某KTV今天凌晨有民眾酒後情緒失控作勢欲攻擊同包廂友人，其他友人一時不知緣由持球棒助威，警方快打部隊趕到現場，警員反而遭咆哮、拉扯，混亂中噴辣椒水壓制囂張氣焰，制伏帶返派出所偵辦，偵訊後依妨害秩序罪嫌送辦。
今天凌晨3點30分，位於市區友愛路某KTV傳出有人酒醉滋事，警方啟動快打部隊趕往現場，警方進行瞭解，原來是31歲蔡姓男子酒後從包廂走到走廊上大聲咆哮作勢欲攻擊同包廂友人，21歲友人張姓男子、22歲江姓男子及另名不詳男子，誤以為蔡男遭他人攻擊，於是從外持球棒到KTV助陣，旁邊親友阻止，但在情緒上的蔡男等人，不聽勸告不斷咆哮。
警員採取強勢作為，以辣椒水及警棍制止滋事眾人，辣椒水霧狀噴出，強烈刺激感迎面而來，瞬間控制場面，將蔡男、張男、江男等人帶返所保護管束，並調閱監視器偵辦。
警方表示，現場因圍觀民眾眾多，為防止事態擴大，現場處理員警通報支援警力到場協助處理，強勢作為驅離圍觀民眾，並將滋事份子等相關人員，依法帶返所偵辦釐清案情及保護管束，並將依刑法第150條妨害秩序罪聚眾鬥毆送辦。
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